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騎警隊年編千萬預算遭疑成效 新北警局評估有必要性

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北警局騎警隊。本報資料照片、圖／新北漁業處提供
新北警局騎警隊。本報資料照片、圖／新北漁業處提供

新北市2003年成立騎警隊，每年編列千萬經費，新北市議員張錦豪今天質詢指出，他在汐止從沒看過騎警隊，獨厚新板特區等地，經費可用來培訓更多警界人才，而不是花這麼多錢養馬。新北市警察局長廖訓誠指出，成立騎警隊過程辛苦，目前也受到民眾廣泛喜愛，更是重要犯罪預防與形象宣傳一環，會持續檢討、精進。

張錦豪說，新北市目前最需要的是捷運警察，也需要空拍機專業人才，還有警犬隊等等，目前騎警隊僅固定出現特定地點，很多新北民眾根本沒見過，每年都在討論存廢，警察局應該思考退場機制。

新北市警局表示，目前騎警隊固定景點在新板特區，另外還有淡水漁人碼頭、八里左岸、鶯歌老街、新店碧潭，每月輪流擇1處執勤，另外也配合專案活動，犯罪宣導。

廖訓誠說，騎警隊深受不少民眾歡迎，也邀請弱勢團體參訪，有利城市行銷。

警察局則說，騎警隊提升城市特色與公共形象，展現城市魅力與親和力，另外也增強市民信任，改善警察形象，同時結合預防犯罪宣導，成效顯著，並舉辦關懷弱勢公益活動，提升安全感並防範詐騙；對於存廢，經功能與效益綜合評估，認為騎警隊具持續執行必要性。

張錦豪 警察

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