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周杰倫大巨蛋開唱 入場不擁擠、場外車流順暢

中央社／ 台北5日電

歌手周杰倫今晚大巨蛋開唱，下午5時開放進場，晚間約6時30分前後湧現人潮，但不擁擠、行走空間充足，還有許多粉絲場外求票；車流在警方引導下也順暢。

周杰倫今晚在大巨蛋舉辦「嘉年華2.0」演唱會，是大巨蛋史上開唱第1人，吸引3.8萬名歌迷；下午5時開放入場，人潮約在晚間6時30分湧現，行走空間十分充足；車流在警方引導下順暢通行，大巨蛋汽車停車格在晚間6時許就滿位。

因場內禁止飲食，許多粉絲在大巨蛋周邊座椅或階梯上吃完東西才準備進場，也有許多人高舉手機或牌子求票；工作人員則引導入場動線，並呼籲勿在出入口逗留。

台北捷運表示，參考過去大型活動散場疏運經驗，於國父紀念館站開設指揮中心，指派專責指揮官及督導主管，即時掌握人潮狀況，依車站人潮狀況彈性加發列車，並增派支援人力引導分流。

北捷呼籲歌迷散場時，多利用國父紀念館地下通廊至國父紀念館站3、4號出口或是鄰近的市政府站，避開人潮擁擠的國父紀念館站5號出口。

北捷說，將視人潮狀況啟動月台、閘門、出入口三級人潮管制措施，維持車站秩序及旅客安全；配合演唱會進場時間，往南港展覽館方向的列車，最短班距約3至3.5分鐘；散場後，往頂埔或台北車站方向的列車，最短班距約2.5分鐘，並視實際人潮狀況加發加班車或彈性調整班次，至人潮紓解為止。

大巨蛋 紀念館

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