新北議員張嘉玲籲放寬凍卵補助 衛生局允研議

民主進步黨籍新北市議員張嘉玲今天表示，醫療性凍卵補助7月上路後僅3名申請者，補助門檻太高；新北市政府衛生局長陳潤秋說，會研議是否放寬資格。

新北7月起補助婚後孕前女性AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢查，也補助醫療凍卵，40歲以下經醫師評估因罹癌或治療影響不孕者，每人補助新台幣3萬元。

AMH檢驗補助部分，陳潤秋在新北市議會答復張嘉玲質詢時表示，目前已700多人受檢，新政策上路初期，人數確實會較少，就像癌症篩檢，衛生局會持續推廣。

醫療凍卵補助執行方面，張嘉玲說，截至目前只補助3人共9萬元，但新北市府編列100多萬元預算，政策沒符合需求。凍卵補助門檻高，須罹癌或相關疾病才能申請，應放寬申請資格或參考桃園市凍卵營養金補助。

桃園凍卵營養金補助計畫AMH抽血檢驗每案補助1000元，凍卵營養金、凍卵保存費首年補助2萬元，後續2年（第2到3年）補助各6000元保存相關費用，每案最多補助3萬3000元。

陳潤秋表示，會開專家會議討論，調整補助方向。