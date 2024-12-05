聽新聞
0:00 / 0:00
周董開唱！北捷調控班次 北市副秘書長舉牌阻黃牛
台北大巨蛋今天迎來首場售票周杰倫「嘉年華」演唱會，這更是周董睽違7年再次回台開唱，吸引近4萬歌迷朝聖，截至開演前12分鐘，人潮逐漸入場。北捷表示，進出場時間都調控班次，另針對黃牛賣票，北市府副秘書長游適銘也到場舉牌提醒。
演唱會於傍晚5點開放陸續進場、晚間7點半開唱，由於時段正值下班尖峰時段，北市府加強警力疏導交通，截至晚間7點，大巨蛋前側的忠孝東路僅有車多、未有塞車現象。
北捷表示，參考過往大型活動疏散經驗，於國父紀念館站開設指揮中心，指派專責指揮官及督導主管，即時掌握人潮狀況，依車站人潮狀況彈性加發列車，並增派支援人力引導分流。
北捷表示，為了配合演唱會進場時間，往南港展覽館方向的列車，最短班距約3至3.5分鐘。散場後，往頂埔或台北車站方向的列車，最短班距約2.5分鐘，並視實際人潮狀況加發加班車或彈性調整班次，至人潮紓解為止。
另一方面，現場也有不少沒搶到票的歌迷「求票」，為了遏止黃牛，台北市府在大巨蛋周遭成立應變中心，北市府副秘書長游適銘、文化局文創發展科長李岱穎及文化局人員也到現場舉牌，提醒民眾不要購買黃牛。
前來大巨蛋一賭機會讓票的歌迷表示，因為是多年粉絲，所以想要來試著有沒有機會索票，但也不會因此買黃牛，頂多在大巨蛋旁邊聽外流出來的聲音。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言