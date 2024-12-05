周董開唱！北捷調控班次 北市副秘書長舉牌阻黃牛

台北大巨蛋今天迎來首場售票周杰倫「嘉年華」演唱會，這更是周董睽違7年再次回台開唱，吸引近4萬歌迷朝聖，截至開演前12分鐘，人潮逐漸入場。北捷表示，進出場時間都調控班次，另針對黃牛賣票，北市府副秘書長游適銘也到場舉牌提醒。

演唱會於傍晚5點開放陸續進場、晚間7點半開唱，由於時段正值下班尖峰時段，北市府加強警力疏導交通，截至晚間7點，大巨蛋前側的忠孝東路僅有車多、未有塞車現象。

北捷表示，參考過往大型活動疏散經驗，於國父紀念館站開設指揮中心，指派專責指揮官及督導主管，即時掌握人潮狀況，依車站人潮狀況彈性加發列車，並增派支援人力引導分流。

北捷表示，為了配合演唱會進場時間，往南港展覽館方向的列車，最短班距約3至3.5分鐘。散場後，往頂埔或台北車站方向的列車，最短班距約2.5分鐘，並視實際人潮狀況加發加班車或彈性調整班次，至人潮紓解為止。

另一方面，現場也有不少沒搶到票的歌迷「求票」，為了遏止黃牛，台北市府在大巨蛋周遭成立應變中心，北市府副秘書長游適銘、文化局文創發展科長李岱穎及文化局人員也到現場舉牌，提醒民眾不要購買黃牛。