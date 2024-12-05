快訊

南韓戒嚴衝突！美女前主播「奪軍人步槍」畫面瘋傳 痛心發聲：不能沉默

皮卡車瞬間變形…秘魯巨石砸車釀3死 外交部證實「1人是台僑」

規模5.5以上地震逾35起創高…氣象署曝全台警報數排名 這縣市竟擠進前3

聽新聞
0:00 / 0:00

周董開唱！北捷調控班次 北市副秘書長舉牌阻黃牛

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市府副秘書長游適銘（中）、文化局文創發展科長李岱穎（左）到場舉牌。記者邱書昱／攝影
北市府副秘書長游適銘（中）、文化局文創發展科長李岱穎（左）到場舉牌。記者邱書昱／攝影

台北大巨蛋今天迎來首場售票周杰倫「嘉年華」演唱會，這更是周董睽違7年再次回台開唱，吸引近4萬歌迷朝聖，截至開演前12分鐘，人潮逐漸入場。北捷表示，進出場時間都調控班次，另針對黃牛賣票，北市府副秘書長游適銘也到場舉牌提醒。

演唱會於傍晚5點開放陸續進場、晚間7點半開唱，由於時段正值下班尖峰時段，北市府加強警力疏導交通，截至晚間7點，大巨蛋前側的忠孝東路僅有車多、未有塞車現象。

北捷表示，參考過往大型活動疏散經驗，於國父紀念館站開設指揮中心，指派專責指揮官及督導主管，即時掌握人潮狀況，依車站人潮狀況彈性加發列車，並增派支援人力引導分流。

北捷表示，為了配合演唱會進場時間，往南港展覽館方向的列車，最短班距約3至3.5分鐘。散場後，往頂埔或台北車站方向的列車，最短班距約2.5分鐘，並視實際人潮狀況加發加班車或彈性調整班次，至人潮紓解為止。

另一方面，現場也有不少沒搶到票的歌迷「求票」，為了遏止黃牛，台北市府在大巨蛋周遭成立應變中心，北市府副秘書長游適銘、文化局文創發展科長李岱穎及文化局人員也到現場舉牌，提醒民眾不要購買黃牛。

前來大巨蛋一賭機會讓票的歌迷表示，因為是多年粉絲，所以想要來試著有沒有機會索票，但也不會因此買黃牛，頂多在大巨蛋旁邊聽外流出來的聲音。

北市文化局派員舉牌嚇阻黃牛。記者邱書昱／攝影
北市文化局派員舉牌嚇阻黃牛。記者邱書昱／攝影
北捷國父紀念館站人潮。記者邱書昱／攝影
北捷國父紀念館站人潮。記者邱書昱／攝影
大巨蛋前忠孝東路車潮。記者邱書昱／攝影
大巨蛋前忠孝東路車潮。記者邱書昱／攝影

北市府 大巨蛋 黃牛

延伸閱讀

周董開唱倒數 粉絲手寫「求票」、店家分享這裡聽「漏音」

周杰倫隔7年開唱！這些歌竟沒唱過 網：交給台灣歌迷了

會捧場周董大巨蛋演唱會？吳宗憲「台下會比台上熱鬧」

爬進下水道聽周杰倫！昆凌聽到心聲了 9字回應超有梗！

相關新聞

陳鎮川轟北市要阿妹演唱會延長藉此疏散人潮 議員爆原本要到2點

北市府跨年晚會將碰上台北大巨蛋張惠妹演唱會，預估湧入20多萬人潮，北市府請張惠妹演唱會主辦方演唱會後加開活動，延長到翌日...

周董開唱！北捷調控班次 北市副秘書長舉牌阻黃牛

台北大巨蛋今天迎來首場售票周杰倫「嘉年華」演唱會，這更是周董睽違7年再次回台開唱，吸引近4萬歌迷朝聖，截至開演前12分鐘...

市民高架用路人注意 下環河北路匝道全時段禁止右轉

為提升市民高架東往西方向之行車速率，北市交大指出，從12月17日星期二起，市民高架下環河北路匝道實施全時段禁止右轉，有助...

北市出現首例流感死亡 併發重症病例數是去年同期1.6倍

今年10月起為流感季，北市這周出現首例死亡病例，截至昨日已累計24例流感併發重症病例，衛生局分析此為去年同期15例的1....

大巨蛋首場演唱會採多個入口疏散人潮 拒黃牛歌迷「罰站求票」

台北大巨蛋首場演唱會晚間開始一連四天。台北捷運為此首場演唱會提出疏運計劃，在國父紀念館站開設指揮中心，指派專責指揮官及督...

大巨蛋包廂爭議 北市遠雄開會談回饋及收租未果

針對台北大巨蛋VIP包廂爭議，台北市體育局上週與遠雄開會就包廂回饋檔期及租用收費機制進行協調，結果待遠雄研議。體育局今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。