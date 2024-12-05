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市民高架用路人注意 下環河北路匝道全時段禁止右轉

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
從12月17日星期二起，市民高架下環河北路匝道實施全時段禁止右轉。圖／北市警局提供
從12月17日星期二起，市民高架下環河北路匝道實施全時段禁止右轉。圖／北市警局提供

為提升市民高架東往西方向之行車速率，北市交大指出，從12月17日星期二起，市民高架下環河北路匝道實施全時段禁止右轉，有助於下匝道左轉車流紓解並減少車流交織，需右轉車輛建議改由重慶北路下匝道，或改道至其他替代動線。

交大指出，為有效紓解下午尖峰時段市高東往西方向之車流，配合北市交工處交通管制措施及時間如下，一、平日17至19時封閉東寧上市民高架匝道，減少右側車流匯入市民高架，減少車流交織影響行車速率；封閉匝道期間，請往西方向之車輛持續行駛市民平面道路，並改由光復南路匝道上市民高架。

二、平日17至20時環河北路上市民高架匝道實施調撥，禁止車輛由環河北路匝道往東上市民高架，並實施調撥供市民高架東往西下環河北路匝道車輛通行，往新北板橋之車輛由環河快速道路直接上華江橋外，亦可從環河快速道路下桂林路匝道出口後，直走環河南路，再右轉和平西路上華江橋，將有效分散車流，避免壅塞；調撥期間，請往東方向之車輛持續行駛市民平面道路，並改由重慶北路匝道上市民高架。

交大表示，為維護本市道路交通順暢及減少用路人之不便，北市警局籲請駕駛人遵循現場交通標誌行駛，遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，並請留意收聽警察廣播電臺路況插播，共同維護交通安全與秩序。

交大 北市 標誌

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