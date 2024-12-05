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北市出現首例流感死亡 併發重症病例數是去年同期1.6倍

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
今年10月起為流感季，北市這周出現首例死亡病例，截至昨日已累計24例流感併發重症病例。此為流感疫苗接種示意圖。本報資料照片
今年10月起為流感季，北市這周出現首例死亡病例，截至昨日已累計24例流感併發重症病例。此為流感疫苗接種示意圖。本報資料照片

今年10月起為流感季，北市這周出現首例死亡病例，截至昨日已累計24例流感併發重症病例，衛生局分析此為去年同期15例的1.6倍，尤其50歲以上21例最多、占87.5%，另有2例為6歲以下幼童，當中高達9成病例未接種今年流感疫苗

衛生局表示，北市今年流感季首例死亡病例為50多歲男性，具慢性病史，沒有接種本季流感疫苗，因流感併發肺炎及敗血性休克病逝。

衛生局指出，每年12月至隔年3月為流感流行期，疾管署已公布12月15日至明年2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，家人、同事或同班同學有類流感症狀者，即可使用公費流感抗病毒藥劑，目前北市12行政區有387家流感抗病毒藥劑合約醫療院所。

截至12月4日，北市公費流感疫苗使用率已達84%，賸餘11.6萬劑。衛生局提醒，接種疫苗後須2週方能產生保護力，民眾滿50歲以上或6歲以下符合流感疫苗公費對象的高風險族群，應儘速洽北市374家合約醫療院所接種流感疫苗。

另外，北市10月1日至12月3日累計13例新冠併發重症病例，其中2例死亡，均為未接種新冠JN.1疫苗的65歲以上長者。北市截至12月4日已接種新冠JN.1疫苗10萬1390劑，符合公費接種資格者可洽北市359家合約醫療院所接種。

北市 流感疫苗 衛生局

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