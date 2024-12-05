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大巨蛋首場演唱會採多個入口疏散人潮 拒黃牛歌迷「罰站求票」

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
台北大巨蛋首場演唱會，晚上7點半的演唱會，在5點就開放進場，除分散入口進場，也在配置人力、指引、大聲公引導人流進、出會場。記者黃義書／攝影
台北大巨蛋首場演唱會，晚上7點半的演唱會，在5點就開放進場，除分散入口進場，也在配置人力、指引、大聲公引導人流進、出會場。記者黃義書／攝影

台北大巨蛋首場演唱會晚間開始一連四天。台北捷運為此首場演唱會提出疏運計劃，在國父紀念館站開設指揮中心，指派專責指揮官及督導主管，即時掌握人潮狀況，彈性加發列車，疏運人流。

北捷也呼籲歌迷散場時，多利用國父紀念館地下通廊至國父紀念館站3、4號出口或是鄰近的市政府站，避開人潮擁擠的國父紀念館站5號出口。

而鄰近大巨蛋的5號出口電扶梯，當月、出入口人潮眾多或演唱會散場人潮抵達前，提前停止電扶梯運轉。同時也設置「人流顯示面板」，可透過螢幕了解車站人潮狀況。綠色為人潮較 少、黃色稍多、紅色則是人潮擁擠，旅客可依燈號顯示選擇不同動線。

演唱會開始的時間是在晚上7點半的，主辦單位提早在5點就開放進場。請票券位子在大巨蛋B2特區的觀眾，由GATE 5進出；B1看台區觀眾由GATE 6進出，同時也可以跟L2、L3、L4、L5區的粉絲自GATE 2、GATE 3、GATE 4進場或是離場，身心障礙者觀眾則請由GATE 1進出，分散入場人潮。也配置人力用大聲公引導人流進、出會場。

同時主辦單位為了鼓勵搭乘捷運觀看演唱會，提供搭乘捷運前來的20元補貼費用回饋給進場觀眾。但折扣僅限從國父紀念館站出站。在進入大巨蛋場館之後，持該次使用之悠遊卡，在館內設置之驗票機靠卡感應，即可補貼20元。

而沒搶到票的歌迷，抱持最後一絲希望，在場外「求票」，並表示就是不願意買「黃牛票」，所以來這裡「罰站」。

台北捷運為此首場演唱會提出疏運計劃，在國父紀念館站開設指揮中心，設置「人流顯示面板」，可透過螢幕了解車站人潮狀況。記者黃義書／攝影
台北捷運為此首場演唱會提出疏運計劃，在國父紀念館站開設指揮中心，設置「人流顯示面板」，可透過螢幕了解車站人潮狀況。記者黃義書／攝影
台北大巨蛋首場演唱會晚上開唱，沒搶到票的歌迷，抱持最後一絲希望，在場外「求票」，並表示就是不願意買「黃牛票」，所以來這裡「罰站」。記者黃義書／攝影
台北大巨蛋首場演唱會晚上開唱，沒搶到票的歌迷，抱持最後一絲希望，在場外「求票」，並表示就是不願意買「黃牛票」，所以來這裡「罰站」。記者黃義書／攝影
台北大巨蛋首場演唱會晚間開始，主辦單位為了鼓勵搭乘捷運觀看演唱會，提供搭乘捷運前來的20元補貼費用回饋給進場觀眾。記者黃義書／攝影
台北大巨蛋首場演唱會晚間開始，主辦單位為了鼓勵搭乘捷運觀看演唱會，提供搭乘捷運前來的20元補貼費用回饋給進場觀眾。記者黃義書／攝影
台北大巨蛋首場演唱會晚間開始一連四天。為疏散進場人流，提早二個多小時開放進場。記者黃義書／攝影
台北大巨蛋首場演唱會晚間開始一連四天。為疏散進場人流，提早二個多小時開放進場。記者黃義書／攝影

大巨蛋 演唱會 紀念館

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