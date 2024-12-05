快訊

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

黃牛與詐騙橫行演唱會 北市議員要求試辦抽票制

中央社／ 台北5日電

北市議員陳宥丞表示，每次演唱會粉絲都要對抗黃牛及詐騙，檢舉也因門檻過高、成案數少，希望北市在自家場館試辦抽票制。台北市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍允諾處理。

蔣萬安今天赴北市議會進行市政總質詢，民眾黨北市議員陳宥丞指出，現在粉絲要看演唱會都要與黃牛及詐騙對抗，雖然中央訂的文化創意產業發展法有罰則，但調閱北市資料，檢舉門檻過高、成案比例低。

陳宥丞秀出資料表示，北市收到的檢舉案有1021件不成案、784件成案，但成案中又只有24件開罰，約3%；因為檢舉要填活動資料、黃牛票的座位及具體事實，但沒完成交易，黃牛不會給這些資料，顯見稽查與舉證有難度。

他表示，雖然文化部有補助經費鼓勵採取實名制，但黃牛還是會拿別人個資再美其名勞務費高價販賣，所以成效有限；反觀日本採取實名抽票制，有些場次中票當下不會知道位置，或是限定要用抽票的手機進場，減少前排位置被高價轉賣、提高轉賣難度。

陳宥丞舉例，歌手周杰倫、張學友演唱會是無實名制搶票，黃牛票檢舉案件數都破百；韓國女團（G）I-DLE、歌手IU是搶票加上實名制，檢舉數降至60、51件；日本歌手宇多田光、歌手劉德華演唱會是抽票加上實名制，檢舉數僅個位數，可見抽票與實名制才能把黃牛、詐騙機率壓到最低。

他表示，核心概念是要讓演唱會的票回到機率，而不是讓黃牛及詐騙有孳生的可能，要求北市府場館逐步試辦抽票制，例如北流、北藝、小巨蛋等，這樣就不用等中央修法。

蔡詩萍指出，蔣萬安有指示，他已與北市府副秘書長等跨局處會商過，小巨蛋會試辦實名制示範區。

陳宥丞要求，半個月內研商非實名制票券衍生的黃牛與詐騙問題。對此，蔣萬安與蔡詩萍皆允諾處理。

北市府 實名制 黃牛

延伸閱讀

北市今年職業駕駛涉入A1事故高達21件！ 專家：應建立駕駛調訓制度

中山女高被戲稱「盤絲洞」 蔣萬安力挺學生連署捍衛名譽

跨年交通陳鎮川轟甩鍋…李四川還原誤會 蔣萬安稱阿妹是這族慘了

瓊瑤逝世享壽86歲 北市文化局長蔡詩萍難過：我還是疏忽了

相關新聞

陳鎮川轟北市要阿妹演唱會延長藉此疏散人潮 議員爆原本要到2點

北市府跨年晚會將碰上台北大巨蛋張惠妹演唱會，預估湧入20多萬人潮，北市府請張惠妹演唱會主辦方演唱會後加開活動，延長到翌日...

大巨蛋包廂爭議 北市遠雄開會談回饋及收租未果

針對台北大巨蛋VIP包廂爭議，台北市體育局上週與遠雄開會就包廂回饋檔期及租用收費機制進行協調，結果待遠雄研議。體育局今天...

新北違停逕舉全面電子化 2小時內重複舉發將不再發生

為減輕警員負擔與強化管理減少重複舉發問題，新北警自12月1日起全面改以電子違規停車逕行舉發標示單舉發違規停車，以減少舉發...

土城汽車資源回收場大火 新北示警這三區快關窗

新北市土城區忠義路一處露天的汽車資源回收場稍早不明原因突然起火，因廢棄汽車上仍有油料等易燃物質撲滅不易，火勢持續中。新北...

搭捷運超想吐怎麼辦？ 他這招被讚爆

搭捷運超想吐怎麼辦？有乘客在台北捷運上聽到超明顯的嘔吐聲，嚇一大跳，但是卻沒有看到地上有嘔吐物，也沒有看到其他乘客閃避，仔細一看，才發現對面有一位男性乘客正深深埋著頭、嘔吐在他自己事先準備好的大塑膠袋裡面。

影／台北市政總健檢驚見8紅字 民眾黨團要蔣萬安「早期治療」

北市議會今日總質詢，民眾黨團準備一張「2024台北市政總健檢」，洋洋灑灑列出居住正義、交通安全等8大市政缺失，質疑萬事都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。