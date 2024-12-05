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20多年照顧7.5萬位弱勢兒少 中華基督教救助協會獲新北領航金獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
社團法人中華基督教救助協會在諸多金獎競逐中脫穎而出，獲得年度最佳領航奉獻獎的殊榮。記者江婉儀／攝影
社團法人中華基督教救助協會在諸多金獎競逐中脫穎而出，獲得年度最佳領航奉獻獎的殊榮。記者江婉儀／攝影

新北有眾多愛心人民團體，新北市社會局舉辦新北市人團領航金獎，其中社團法人中華基督教救助協會在諸多金獎競逐中脫穎而出，獲得年度最佳領航奉獻獎的殊榮。有曾被協會幫助過的孩子說，現在自己長大了，如今有能力願意加入，幫忙照顧其他弱勢家庭的孩子。

中華基督教救助協會於1998年成立，以1919「要救要救」為服務理念，連結教會在急難救助、兒童課後陪讀、食物銀行的服務領域深耕多年，對淡水、永和、八里、深坑的脆弱家庭兒少照顧不遺餘力，20多年來共服務7.5萬位弱勢兒少。

中華基督教救助協會總監張謙方表示，協會由孫越發起成立，遇到的第1件重大事件就是921地震，有感「家」的重要性，因此著手成立社區服務中心網，為「家」建立起第一道安全網。除了辦理兒童課後陪讀班，免費課輔及家庭關懷，另外成立食物銀行，並在八里設有倉儲及冷藏設備，與企業合作，建立管理制度，迄今已提供32萬食物包給弱勢家庭。

在協會下的毘努伊教會擔任輔導老師的小瑜，小時因父母離異，在教會裡受到許多大哥哥大姊姊的照顧，教會宛如她的家，於今她長大了，她說「現在換我來照顧其他弱勢家庭的小孩」。協會另一深坑喜樂教會的牧師黃淑如表示，每個到陪讀班來的孩子，背後都有一個故事，她們盡全力地來陪伴、輔導。

今年度報名領航金獎的人民團體共計309家，最終評選出金獎33家，銀獎55家，銅獎80家，以及公益獎109家。社會局統計，獲獎團體年度服務超過400萬人次，捐款捐物總值近9億元。

新北市長侯友宜表示，像中華基督教救助協會的模式處處可見，不論個人、團體都出錢出力，照顧弱勢不只需要政府，更需要他們幫忙照顧在角落的人，很多人一做就十幾年，真的不簡單。

中華基督教救助協會在八里設有倉儲及冷藏設備，定期提供食物包給弱勢家庭。圖／新北市社會局提供
中華基督教救助協會在八里設有倉儲及冷藏設備，定期提供食物包給弱勢家庭。圖／新北市社會局提供
中華基督教救助協會毘努伊教會輔導老師小瑜表示，小時因家庭因素受到照顧，現在換她來照顧別人。圖／新北市社會局提供
中華基督教救助協會毘努伊教會輔導老師小瑜表示，小時因家庭因素受到照顧，現在換她來照顧別人。圖／新北市社會局提供
社團法人中華基督教救助協會在諸多金獎競逐中脫穎而出，獲得年度最佳領航奉獻獎的殊榮。記者江婉儀／攝影
社團法人中華基督教救助協會在諸多金獎競逐中脫穎而出，獲得年度最佳領航奉獻獎的殊榮。記者江婉儀／攝影

弱勢家庭 食物銀行

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