社區機車出不去 汐止康寧街路口畫機車停靠區

汐止區康寧街是社后地區重要聯外道路，上、下班時間車子很多，其中在康寧街747號前因為有社區的機車停車場，只是路口汽、機車一停等，造成停車場的機車出不來，所以，新北市議員張錦豪服務處也協助爭取改善，目前路口已經畫設機車停靠區，解決問題。

湖光里長杜金泉指出，這個路口比較奇特，因為面對的是主要道路康寧街的大路口，所以，從社區出來要匯入康寧街的紅綠燈秒數比較少，造成上班時間從上面社區出來的汽、機車在停等紅燈時，緊鄰路口剛好又是社區的機車停車場出入口，就會被擋住，機車出不去，所以，希望能夠畫設機車停靠區。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，在接獲社區陳情後，已經有辦理會勘討論如何改善，而結論就是在路口畫設機車停靠區，目前已經畫設完成，區隔汽、機車區域，改善機車車流堵塞問題。