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新北市議員盯場指導 汐止咖啡班學員：收獲好多

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所舉辦的咖啡書法班，身為咖啡班學姊的新北市議員周雅玲特地抽空來參加，手把手教，學員們說收獲很多。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所舉辦的咖啡書法班，身為咖啡班學姊的新北市議員周雅玲特地抽空來參加，手把手教，學員們說收獲很多。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所舉辦的咖啡書法班，吸引好多民眾報名參加，現在進入第五堂課，身為咖啡班學姊的新北市議員周雅玲特地抽空來參加，不但下場指導新的學員們手沖咖啡的技巧，也手把手教，學員們說收獲很多。

咖啡書法班開課，每個星期三下午，先沖咖啡再揮毫，而在咖啡班一樣是邀請Ｃandy老師，教大家手沖咖啡，在示範講解後，就由學員們實際操作，進入第五堂課，身為咖啡班學姊的新北市議員周雅玲也利用議會空檔時間來。

新北市議員周雅玲表示，很開心這已經是第五堂的水返腳講堂，每位學員在Ｃandy老師的指導下，手沖咖啡都有不同的風味展現，那因為之前上課剛好都在議會審查預算，這一堂稍微有空擋就特別來看看學弟妹們，這幾堂課學習的如何，現場也特別用虹吸來呈現跟手沖不同的風味。今天也讓每一位同學實測、手沖咖啡，老師也有加碼，每位學員都有發給一張豆卡，只要有pass過的同學，老師會自己額外再加碼上進階課程。

咖啡老師唐芯指出，這是汐止區公所舉辦的咖啡課程，來上課的學生非常踴躍，在課堂上會教手沖咖啡技巧，包括粉水比、如何沖出屬於自己的一杯好咖啡。

現場老師也給了任務，就是一起為學員打分數，上第五堂課，也想看看學員們學習的如何，每人發一張豆卡，然後現場手沖咖啡，從悶蒸再到注水量、咖啡牆不能破都列入，而這一組則是由議員學姊打分數，在學員手沖的同時，也一一指導，還手把手教，學員說收獲好多，有議員學姊盯場，邊聽邊修正，泡出來的咖啡風味，真的不一樣，大家都說好喝，很有成就感。

咖啡 議員

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