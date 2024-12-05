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貢寮龍崗里黃金資收站做環保 志工民眾齊響應

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區龍崗里的黃金資收站的資源回收日，里長黃朝銘也帶領志工及民眾，進行環境大掃街。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區龍崗里的黃金資收站的資源回收日，里長黃朝銘也帶領志工及民眾，進行環境大掃街。 圖／觀天下有線電視提供

每個月的第一個星期四是貢寮區龍崗里的黃金資收站的資源回收日，今（5）日一早志工就協助回收工作，里長黃朝銘也帶領志工及民眾，進行環境大掃街，藉由資收還有環境清潔活動，讓龍崗里環境能維持乾淨整潔，也是今年獲得里環境認證五星的最大關鍵。

由志工將一袋袋的回收物放在磅秤上，輸入電腦後，再送上清潔隊的資源回收車，每個月第一個星期四，是龍崗里的黃金資收站的資源回收日，民眾把收集一個月的回收物帶到資收站，就可以累積點數換清潔用品，志工們不分你我，把回收物分門別類，即使辛苦，但志工們都樂在其中。

龍崗里里長黃朝銘說，黃金資收站已經行之有年，加上周邊只有龍崗里有設資收站，因此，不只是里民也有周邊居民都會在固定時間來做資收，很感謝志工和居民一起來做環保。

今日也藉由回收日，里長帶領志工和民眾進行環境大掃街，還有宣導活動，讓民眾獲得新知，共同為環境盡一份心力。

貢寮 資源回收 黃金

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