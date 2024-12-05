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十二年一次 雙溪威惠廟過火大典盛況空前

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
新北市雙溪區柑林威惠廟逢建廟158年，廟方也舉行建廟紀念儀式，還有十二年才有一次的請過火大典。 圖／觀天下有線電視提供
新北市雙溪區柑林威惠廟逢建廟158年，廟方也舉行建廟紀念儀式，還有十二年才有一次的請過火大典。 圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區柑林威惠廟主祀開璋聖王，是地方重要的信仰中心，今年逢建廟158年，廟方也舉行建廟紀念儀式，還有十二年才有一次的請過火大典，今(5)日在柑腳地區熱鬧展開，威惠廟擠滿信眾，供品擺滿桌，凌晨的請火儀式，更是隆重盛大，過火儀式結束後，民眾還會帶一些炭燼回家，庇護家戶平安健康。

柑林威惠廟主任委員簡德福說，柑林威惠廟雖然位在長源里，但還有周邊的上林里，平林里，外柑里四里一起供奉，今天舉行建廟158年紀念還有請過火儀式，場面空前盛大，民眾也在廟埕前擺滿供品，祈求來年平安順利。

長源里里長陳資郎說，十二年一次的請火儀式，是威惠廟很重要的傳統文化，從昨天晚間十一點到凌晨一點，廟方和信眾一行人遵循古禮，前往涼山請火，凌晨兩點起火儀式，早上六點開始過火儀式，場面很熱鬧，也很感謝各界的支持，讓這次活動圓滿成功。

供品 涼山

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