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金山慈護宮關懷據點做的好 金門來觀摩品嚐「千歲咖啡」

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金門縣政府慕名前往金山金包里慈護宮社區關懷據點進行參訪學習，由銀髮長輩手沖咖啡來接待。 圖／紅樹林有線電視提供
金門縣政府慕名前往金山金包里慈護宮社區關懷據點進行參訪學習，由銀髮長輩手沖咖啡來接待。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市社區照顧關懷據點服務績效卓著，金門縣政府慕名前往金山金包里慈護宮社區關懷據點進行參訪學習，新北市社會局副局長許秀能與慈護宮社區關懷據點長輩熱情歡迎，由銀髮長輩手沖咖啡來接待，雙方期待透過交流宣傳彼此據點的特色，更讓彼此據點的服務品質都有所提升，讓長輩們擁有充實、精彩晚年人生。

新北市社會局副局長許秀能指出，新北市65歲以上高齡人口已逾76萬人，占全市人口中18.8%，為此新北市已設置1,196處銀髮俱樂部及605處的據點。金包里慈護宮據點是第一個由宮廟主辦的據點，自107年成立以來，致力於發展社區多元服務，其中最吸睛絕對是長者學習手沖咖啡並自營「千歲咖啡館」，吸引金山在地品牌及臺灣藝術創生文化基金會等單位合作，透過創新的課程與合作推動長者活躍老化。

金門縣政府參議陳世保說，每年衛福部金點獎的表揚，新北市多個據點總是名列其中，因此金門縣政府這次特地前來參訪學習。期待交流觀摩能讓彼此深入了解，並取經雙方的成功經驗，進一步提升彼此的服務品質，為長者打造更溫馨、更有保障的生活環境，讓社區照顧據點成為長輩們最喜愛的場所。

咖啡館 長輩

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