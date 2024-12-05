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大巨蛋包廂爭議 北市遠雄開會談回饋及收租未果

中央社／ 台北5日電
台北大巨蛋VIP包廂引爭議。本報資料照
台北大巨蛋VIP包廂引爭議。本報資料照

針對台北大巨蛋VIP包廂爭議，台北市體育局上週與遠雄開會就包廂回饋檔期及租用收費機制進行協調，結果待遠雄研議。體育局今天指出，若沒共識將進行調解，調解若無結果就採仲裁。

國民黨台北市議員耿葳日前質疑，台北大巨蛋近20間包廂中僅少部分曾開放租用，其餘恐淪為私人招待所。遠雄當時回應，大巨蛋為BOT（興建、營運、轉移）案，北市府無權涉及營運。

台北市議會今天下午召開市政總質詢，台北市長蔣萬安等市府官員列席備詢。耿葳質詢指出，歌手周杰倫今天晚上將在台北大巨蛋開演唱會，但主辦單位僅拿到2間貴賓（VIP）包廂，仍有16間VIP包廂未開放，詢問北市府針對包廂協商狀況。

台北市體育局長王泓翔答詢表示，針對台北大巨蛋VIP包廂，市府與遠雄發生2個爭議，依契約，包廂屬於觀眾席的一部分，使用時須要甲方、也就是市府同意，但遠雄並未完備程序，這是第1個爭議。

他說，大巨蛋VIP包廂分為年租、月租、零租，相關比例是否合理及如何規劃，遠雄未報市府同意，已要求遠雄針對相關內容應該透明化，且要納入未來營運計畫。

王泓翔指出，上週與遠雄針對大巨蛋VIP包廂召開第1次協調，雙方後續協調若沒共識，就會進入爭議調解，爭議調解不成，就會直接仲裁。

耿葳詢問，針對大巨蛋今天晚上召開演唱會是否掌握進場及使用包廂人數，包廂費用如何分潤。對此，王泓翔指出，這是演唱會主辦單位與場館方的合約，只要合乎規定都尊重；至於包廂費收入，應要給主辦單位。

她表示，有媒體報導提及大巨蛋VIP包廂年租金高昂，希望不要淪為私人招待所，提醒市府針對包廂收入應替市民權益把關。

據了解，針對台北大巨蛋VIP包廂爭議，北市府與遠雄上週召開第1次協調時，提及關於每年10天回饋檔期的大巨蛋VIP包廂使用權及包廂租用應有公開透明收費機制，相關會議內容仍待遠雄研議。

北市府 大巨蛋 演唱會

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