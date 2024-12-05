新北違停逕舉全面電子化 2小時內重複舉發將不再發生

為減輕警員負擔與強化管理減少重複舉發問題，新北警自12月1日起全面改以電子違規停車逕行舉發標示單舉發違規停車，以減少舉發疏失及弊端。新北警今年9月9日提前試辦，截至11月30日止共使用電子標示單舉發2萬4860件，執行成效良好。

新北警表示，違規停車逕行舉發標示單夾帶在違規停車的車輛明顯處(如汽車雨刷下方或機車座墊旁)，主要作用是提供執勤警員辨識用，避免同一違規停車行為在2小時內遭不同警員重複舉發而導致民怨。

以往警方使用紙本違規停車逕行舉發標示單(俗稱白單)舉發違規停車，現場開立標示單後需要再將違規資料、照片上傳系統，經審核後，再寄送正式舉發單(紅單)。

自今年12月1日標示單全面電子化後，警方於違規停車現場可直接使用警用小電腦(M-Police)舉發系統的標示單功能，拍攝違規照片並輸入違規資料上傳系統，以藍芽印表機列印電子標示單，不需要另外再上傳資料，而上傳的違規資料後台會將2小時內重複舉發案件剔除，減少重複舉發問題。