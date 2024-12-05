新北違停逕舉全面電子化 2小時內重複舉發將不再發生
為減輕警員負擔與強化管理減少重複舉發問題，新北警自12月1日起全面改以電子違規停車逕行舉發標示單舉發違規停車，以減少舉發疏失及弊端。新北警今年9月9日提前試辦，截至11月30日止共使用電子標示單舉發2萬4860件，執行成效良好。
新北警表示，違規停車逕行舉發標示單夾帶在違規停車的車輛明顯處(如汽車雨刷下方或機車座墊旁)，主要作用是提供執勤警員辨識用，避免同一違規停車行為在2小時內遭不同警員重複舉發而導致民怨。
以往警方使用紙本違規停車逕行舉發標示單(俗稱白單)舉發違規停車，現場開立標示單後需要再將違規資料、照片上傳系統，經審核後，再寄送正式舉發單(紅單)。
自今年12月1日標示單全面電子化後，警方於違規停車現場可直接使用警用小電腦(M-Police)舉發系統的標示單功能，拍攝違規照片並輸入違規資料上傳系統，以藍芽印表機列印電子標示單，不需要另外再上傳資料，而上傳的違規資料後台會將2小時內重複舉發案件剔除，減少重複舉發問題。
新北警指出，電子標示單與目前警員現場攔查舉發的罰單外型相似，均使用電子紙捲列印為長條型，但舉發內容並不同，民眾如因違規停車收到標示單應檢查內容，電子標示單僅用於當事人不在場的情況舉發違規停車行為，且電子標示單內容下方注意事項，會註明「本單為標示性質，不作繳費使用」及「本項違規行為，另以『違反道路交通管理事件通知單』通知車主。」等字樣，不須先行繳費，紅單會用掛號寄到車主地址，在此呼籲民眾應遵守交通規則勿貪圖一時方便而違規停車，以免受罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言