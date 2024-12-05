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陳鎮川轟北市要阿妹演唱會延長藉此疏散人潮 議員爆原本要到2點

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢時，答詢大巨蛋演唱會相關議題。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢時，答詢大巨蛋演唱會相關議題。記者楊正海／攝影

北市府跨年晚會將碰上台北大巨蛋張惠妹演唱會，預估湧入20多萬人潮，北市府請張惠妹演唱會主辦方演唱會後加開活動，延長到翌日1點半以疏散人潮，被張惠妹經紀人陳鎮川嗆聲「胡說八道」。議員陳宥丞下午在議會總質詢時爆料，市府原本要求張惠妹演唱會活動到凌晨2點，甚至還要張惠妹摸彩，有夠離譜。

陳宥丞強調他手中有內部會議的資料，北市副秘書長游適銘答詢時解釋，他有主持過兩次大型群聚的會議，12點跨年後，希望能多唱兩、三首安可曲，請他們播一些影片；陳宥丞說，就是這個ideal，才有市府同仁要求主辦方這麼做(活動時間延長)。

陳宥丞說，市府不應再增加市民和演唱會藝人的對立，應該要放輕鬆看演唱會，藝人不是市府交通疏散的工具，怎麼配合延長時間？配合市府交通疏導？還要做摸彩，貽笑大方，人潮疏散難道是藝人的責任？

陳宥丞指出，高雄市辦演唱會比較有經驗，是以解決問題的角度來設計交通、觀光、旅宿、警力和交通，台北市好不容易有大巨蛋經濟，不要讓人覺得演唱會是來扯後腿、讓市民覺得很倒楣。

市長蔣萬安表示，北市一定會把交維和人潮疏散做好，市府責無旁貸，會把該做的做好，也歡迎藝人來台北市辦演唱會。

陳宥丞還爆料，今晚周杰倫大巨蛋的演唱會，約有300個座位沒人坐，因為是「漏水席」，有漏水疑慮，要求主辦單位不能賣票，市府會因此少了多少分潤？體育局長王泓翔說，市府有要求，有漏水疑慮就不能賣票。

北市府 大巨蛋 演唱會

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