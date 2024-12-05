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新北消防員奪拳擊賽全國冠軍 將赴美為台爭光

中央社／ 新北5日電

新北市消防局特搜大隊慈福分隊員陳鵬畯日前參加總統盃全國成年菁英拳擊錦標賽，在一般男子組71公斤量級奪全國冠軍，獲消防署提名參加世界警消運動會，明年將赴美為台灣爭光。

新北市政府消防局今天發布新聞稿指出，陳鵬畯從小接觸拳擊，這項興趣有助他維持體能、提升反應。他在拳館教練鼓勵下積極備戰，參加拳館晨間訓練課程，強化體能與技術。

陳鵬畯說，高強度訓練使他在重度救災環境下，仍能保持充沛體力冒險犯難，而透過拳擊訓練可以提升反應，也幫助他在執行人命搜索時，更冷靜分析尋找受困民眾、積極搶救。

陳鵬畯表示，平時工作壓力較大，拳擊也是他釋放壓力的絕佳管道，這次比賽奪冠，讓他確信自身實力能在更高的舞台競逐榮耀，未來將繼續努力，持續精進技術與體能。

壓力 菁英

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