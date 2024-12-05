新北消防員奪拳擊賽全國冠軍 將赴美為台爭光

搭捷運超想吐怎麼辦？有乘客在台北捷運上聽到超明顯的嘔吐聲，嚇一大跳，但是卻沒有看到地上有嘔吐物，也沒有看到其他乘客閃避，仔細一看，才發現對面有一位男性乘客正深深埋著頭、嘔吐在他自己事先準備好的大塑膠袋裡面。

2024-12-05 16:14