土城汽車資源回收場大火 新北示警這三區快關窗

新北市土城區忠義路一處露天的汽車資源回收場稍早不明原因突然起火，因廢棄汽車上仍有油料等易燃物質撲滅不易，火勢持續中。新北市環保局表示，經模擬可能影響範圍為三峽區、土城區及樹林區，請鄰近民眾緊閉門窗，待火勢撲滅後再開窗，外出記得戴上口罩。

新北市環保局表示，已啟動監測空品微型感測器、周邊監測站，目前鄰近感測器目測值正常，持續監控中。稽查員現場持續監控空氣品質，下午4時直讀性儀器進行現場監測結果，風速量測為0.5m/s，空氣品質監測電子鼻讀值為2，多功能氣體偵測儀數值SO2=0.5，VOC=0，NH3=0，H2S=0。

經擴散模擬主要影響範圍為土城、樹林、三峽，已通報各區公所、里長及議員，提醒民眾配戴口罩及緊閉門窗，保護呼吸道健康。因大氣條件變化快，將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。