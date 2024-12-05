影／台北市政總健檢驚見8紅字 民眾黨團要蔣萬安「早期治療」

北市議會今日總質詢，民眾黨團準備一張「2024台北市政總健檢」，洋洋灑灑列出居住正義、交通安全等8大市政缺失，質疑萬事都安？直言北市健康無法積極治療，接下來紅字不只這張，如今早期發現，希望市長蔣萬安早期治療，蔣對此也點頭回應。

黃瀞瑩提醒蔣萬安，今天是他就任至今第712天，也是期中幫他做市政健檢的日子。首先「居住正義」，她不斷跟蔣說7000戶目標應該努力達成，其次是「交通安全」台北用路環境與現在推動的路口改善工程，很多都做半套，甚至幫倒忙，怎麼讓大家安心？這兩項不及格。

林珍羽指出，「無礙共榮」卻是北市路樹各種竄根毀人行道，「長照關懷」的長照三箭都跳票、聯醫床位不足500床，她直言健檢有紅字要積極治療，喊話蔣萬安好好加油，他的健康跟台北市的健康一樣，如果北市健康無法積極治療，接下來紅字不只這張。

陳宥丞則說，「全民運動」的U-sport政策到今年加碼1億多元，成效比去年再下降7%，「黃牛猖獗」從周杰倫演唱會來看，詐騙遍布，抓到98件黃牛、49件詐騙，被詐騙總金額90幾萬元。他直呼，前者是政策血栓，後者是非常明顯的陽性反應，不及格需要健檢回診。

張志豪點出，從中央到地方的霸凌事件頻傳，北市府的「霸凌防治」仍不及格，「行人安全」說好的40個路口庇護島、150處行穿線退縮在哪裡？他發現並沒有達成目標，因此再打上兩個紅字叉叉。 民眾黨4人說明台北市政狀況後，將這份總健檢表送給蔣萬安，總結論是「急需治療」，如今早期發現，希望蔣萬安早期治療。蔣萬安對此也點頭回應。