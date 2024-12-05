臺南民治市民廣場 12月7日幸福點燈
照片取自臺南市政府
臺南市政府訂於12月7日（星期六）晚間6點在民治市民廣場舉辦「2024幸福台南．耶誕點燈」活動。市民廣場的耶誕樹裝置藝術，以「星光耀瀛」為主題，結合多元的耶誕的素與幾何圖形花藝佈置，讓市民廣場洋溢著濃濃的過節氣氛。當天從下午2點開始，有倉庫市集、親子DIY、小小波麗士陸續登場，晚上更有精彩的舞台表演、摸彩及發送耶誕小禮物等活動。
南市府秘書處表示，今年在民治市政廣場上佈置了8.5公尺高的耶誕樹藝術裝置，主題為「星光耀瀛」。舞台區也邀請金鐘獎主持人陳凱倫、名演員周丹薇及金曲歌后張秀卿等藝人帶來精彩的演出；另外還有台南在地團體：活水敬拜團、右武衛兒童合唱團、新進國小啦啦隊、逍遙國樂團和育德工家來共襄盛舉，還有具有得勝意義的旌旗舞蹈演出，內容豐富，精彩可期。
活動當天除了有精彩的歌唱表演外，還有熱鬧的市集、南瀛親子館的親子DIY、耶誕小禮物發送外，還有小小波麗士及消防員快閃體驗等政令宣導活動，好看、好玩、好吃的通通都在這裡，更重要的是還有精心準備的摸彩活動，摸彩券將於當天下午4點30分在現場發放，數量有限，送完為止。
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