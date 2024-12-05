內湖新秘境 金瑞治水園區2.0完工

照片取自臺北市政府

「金瑞治水園區｣不但是守護內湖區的滯洪池，更是臺北市第一座「蜻蜓主題園區」，近日設施改善工程完工後，園區更是全新蛻變，新設立的「金瑞田嬰小屋｣也將成為休憩的好去處。

北市水利處表示，「金瑞治水園區｣面積僅為大安森林公園的7%，卻已記錄到超過全台三分之一的蜻蜓種類；因此水利處以蜻蜓為發想，在此設立「金瑞田嬰小屋｣及蜻蜓涼亭。整體工程以保留最大面積的生物棲息環境及節能減碳為原則，並考量整體景觀視野及友善的使用空間。

水利署指出，「金瑞田嬰小屋｣在建材的選用上，以100%MIT的疏伐木為主要結構，採用會隨著時間融入環境色調的紅銅屋瓦，手工玻璃剪黏出蜻蜓的七彩羽翼等，而選用在地素材不僅能降低長途運輸的碳足跡，這些溫暖的自然色調也將隨著時間與空間的醞釀，和周邊環境揉合為一體。

水利處這次重新打造了入口廣場，除了能欣賞匠人們一斧一鑿的疊砌工法，也能處處看到園區既有設施再利用的身影，像是原階梯石材再利用、金瑞入口區的手打原石、堤頂涼亭上的牌匾等，也都藉由設計小巧細膩的手法，重新整理再回到入口區執勤，注入嶄新的氣象。

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