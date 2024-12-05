新北瑞芳蝙蝠洞海域生態紀錄高達62種生物

照片取自新北市政府

新北市動保處為瞭解瑞芳區蝙蝠洞沿岸水域的生態，112年開始委託國立臺灣海洋大學以水下定點和潛水員穿越線紀錄，拍攝到許多珊瑚礁指標魚種，如隆頭魚科、刺尾科、鮨科等，甚至目擊到保育類物種綠蠵龜。兩年內共紀錄到62種海洋生物。

新北市動保處表示，希望透過影像展示蝙蝠洞周邊的生態樣貌，喚起民眾對海洋資源珍貴性的認識，並攜手維護這片海洋資源。調查蝙蝠洞岸際包含昭明宮、深澳漁港、紫菜坪和鼻頭角等四個樣區。透過潛水員拍攝持續追蹤，蒐集魚種季節分布數據以及觀測魚種數量消長變化，新北市沿海地形多變，如深澳灣的細白沙岸、象鼻岩和鼻頭角附近蜿蜒的岩岸，以及紫菜坪特殊的海階地形，這些豐富的地形特徵為多樣的海洋生態提供了棲息環境。

動保處指出，生態紀錄團隊記錄水下魚種生態，記錄18科38種海洋生物，今年物種記錄增加到22科51種，兩年來共記錄62種海洋生物。昭明宮海域周圍的天然岩石屏障讓這裡的海浪相對平緩，吸引了眾多戲水、SUP、浮潛及釣魚愛好者，水中常見的魚種包括尾斑光鰓雀鯛、霓虹雀鯛等；深澳漁港的岬灣內有細白沙岸，外圍則是岩岸與珊瑚礁的混合地形，像是沙泥岸的黑斑緋鯉和珊瑚礁地區的杜氏刺尾鯛都曾在此現蹤；紫菜坪的海階地形，屬於珊瑚礁與岩岸混合區，吸引魚群和軟絲在附近游弋，並拍攝新月錦魚、胸斑錦魚以及裂唇魚等魚類；鼻頭角則擁有壯麗的風景，不僅岸上景觀迷人，水下生態也極為豐富，尤其是曾拍攝到明星物種黃尾金梭魚群的壯觀場景。綜合四處監測站，今年調查時仍記錄到許多新物種，如中線鸚天竺鯛、黃尾金梭魚、三葉唇魚和青斑阿南魚等，未來生態監測仍有持續調查和記錄必要。

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