搭捷運超想吐怎麼辦？ 他這招被讚爆
照片為乘客拍攝授權
搭捷運超想吐怎麼辦？有乘客在台北捷運上聽到超明顯的嘔吐聲，嚇一大跳，但是卻沒有看到地上有嘔吐物，也沒有看到其他乘客閃避，仔細一看，才發現對面有一位男性乘客正深深埋著頭、嘔吐在他自己事先準備好的大塑膠袋裡面。因為塑膠袋幾乎包住這位可能喝酒嘔吐乘客的臉，不但嘔吐物沒有外洩，也沒有傳出什麼味道，幾乎對其他乘客沒有影響，連他身邊的乘客也沒有離開，還安心滑著手機。這名嘔吐男子到站後拿著大塑膠袋迅速下車，還有留下任何痕跡，還有同車廂乘客誇講這位男子很有公德心。
由於政府強力取締酒駕，加上捷運等大眾運輸工具方便，現在許多人吃飯喝酒之後都會選擇搭乘捷運，萬一喝多了，難免會出現嘔吐的情況，一位捷運站長表示，有時甚至一個晚上就會遇到兩、三次捷運乘客嘔吐事件，如果是吐在地上，乘客又一走了事，只能由捷運公司清潔。如果捷運人潮多又發生喝酒嘔吐事件，最會造成其他乘客的困擾。建議酒後搭乘捷運，一定要自備萬一要嘔吐的塑膠袋，而且最好大一點，才不會造成嘔吐物或氣味外洩，不然一旦等到想嘔吐時再找塑膠袋，恐怕就來不及了，有些乘客比較有公德心，遇到這種情況還會吐在自己的背包裡，犧牲自己心愛的背包。
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