淡水古蹟新打卡點 響尾「屁屁蛇」秀愛心吸睛
淡水古蹟博物館「光映淡水」活動將登場，配合明年蛇年，響尾「屁屁蛇」進駐淡水海關碼頭，蛇身設計吸睛，盤繞成一個大愛心，盼向民眾傳遞好運氣與幸福。
新北市立淡水古蹟博物館今天發布新聞稿，今年12月14日到明年2月16日將在淡水海關碼頭舉辦「2024光映淡水－無垠之光」系列活動，其中藝術裝置及光影廊道提前揭曉，今年在洋樓打造響尾「屁屁蛇」，寓意為敲響整年好運氣。「屁屁蛇」主色取自美學廊帶的藍色系，蛇腹還融入古蹟建築磚紋特色。
淡水古蹟博物館長蔡美治表示，今年藝術裝置要符合歷年特色又要搭配生肖年，非常挑戰，館員絞盡腦汁後選定辨識度高的響尾「屁屁蛇」，希望帶給大家全新視覺驚喜。
淡水古蹟博物館表示，光影廊道由藝術家王俊淵操刀設計，以9道藍、白色環形光座照亮整個碼頭，高達3.4公尺的蛇尾更是亮點。藝術裝置即日起開放拍照，光影廊道在每天下午5時到晚間10時試燈，預計12月14日正式點燈。
蔡美治表示，「光映淡水」已邁入第4年，前3年主題藝術裝置「屁屁耶誕老人與滿臉問號麋鹿」、「喵屁卡關」及「屁屁龍」獲得廣大迴響，去年更突破30萬人次到訪。除了主題藝術裝置及光影廊道，12月週末還有多項活動，詳細內容可上淡水古蹟博物館官方網站查詢。
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