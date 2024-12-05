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板橋後埔市場挨批處精華地段空攤多 新北允活化

中央社／ 新北5日電

民進黨新北市議員黃淑君表示，板橋後埔公有市場位於精華地段但空攤多，市府無心市政，空攤閒置多時且髒亂。新北市經發局今天指出，將整併攤位引進輕飲食與玩具銀行物流中心。

黃淑君今天發布新聞表示，板橋區後埔公有市場位於精華地段，卻因市府經營管理不善，當2樓公有幼稚園離場後，空攤位閒置多時且環境髒亂。

她指出，現有48個攤位僅進駐8攤，新北市經濟發展局曾於民國106年招商，由248農學市集公司進駐營運在1樓經營豆類有機產品、2樓部分空間作城市養蜂，今年約滿屆期離場，重新招標已多次流標，市府毫無作為，放任後埔市場繼續凋零。

黃淑君表示，新北市觀光局網站還介紹板橋後埔市場「是一個麻雀雖小五臟俱全的市集」，相較目前零星消費者及攤商，相當諷刺。市府應引進特色招商，只要好好規劃經營，絕對有機會帶動商機及就業機會。

對於活化地方閒置空間，經濟發展局下午回應中央社記者詢問表示，2樓空間將搭配新北市社會局規劃為玩具銀行物流中心，社會局將不定期舉辦玩具創意競賽、愛心市集的二手玩具認領活動、玩具復活節，盼望進駐後有機會活絡市場。

至於1樓，經發局指出，原48攤扣除目前1樓經營豆類有機產品後，攤位為24攤，有半數攤位經營中。新北市市場處規劃整併1樓攤位區，期盼分區後引進輕食餐飲、咖啡及茶飲等業種，以活化後埔市場。

物流 經濟發展

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