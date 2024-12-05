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新北大怒神事件接二連三...電梯發證、審查同單位 民代批球員兼裁判

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
板橋府中遊龍天橋電梯發生高速墜落事故，鑑定結果顯示廠商未善盡維護保養責任。本報資料照片
板橋府中遊龍天橋電梯發生高速墜落事故，鑑定結果顯示廠商未善盡維護保養責任。本報資料照片

新北市電梯大怒神事件最近接二連三，新北議員黃淑君批評電梯新建完成後，由二級12個公協會核發許可證，但三級新北市府又委由這12個公協會進行抽查，認為發證單位又自行檢查，無法落實監督。新北市工務局對此表示，國土署認可執行電梯安全檢查廠商共有12個機構，工務局抽查更謹慎避免檢查及抽查為同一單位，以提升電梯品管機制。

新北市境內近來連續發生電梯掉落事件，包括板殯大體掉落、新莊工廠貨梯急墜一死、府中遊龍墜落兩傷，引發外界關注電梯安全。新北境內建築物電梯約五萬台，依電梯歲數提高抽查率，一年抽檢約5500台。

新北並實施獨有四級檢查制度，一級為送件圖審施工、二級由國土署認可12公協會審查核發許可證、三級新北市府再委由同12公協會抽查、四級則由新北工務局會同法制局等公部門一年抽查36件。

議員黃淑君批評，問題在於二級發證單位、本身又是三級抽查單位，有球員兼裁判的不公平可能性存在，新北獨有四級檢查制度一年僅抽查36件、編列預算卻須400餘萬元，認為抽查數量過少如何落實監督，要求市府不要拿人民生命開玩笑。

新北市工務局對此表示，國土署認可執行電梯安全檢查廠商共有12個機構，且建築法已明訂安全檢查人員不可為電梯的保養從業人員，工務局抽查作業更謹慎排除受檢電梯安全檢查廠商，避免檢查及抽查為同一審查單位，以提升電梯品管機制。

國土署 電梯

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