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周董開唱倒數 粉絲手寫「求票」、店家分享這裡聽「漏音」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
大巨蛋周遭架設周杰倫看板。記者邱書昱／攝影
大巨蛋周遭架設周杰倫看板。記者邱書昱／攝影

歷經風雨，台北市大巨蛋今天迎來首場售票演唱會，而首場登場便是睽違七年再度回台的周董周杰倫，下午兩點大巨蛋周圍就出現不少粉絲，也有歌迷舉牌希望能讓票；連通道的店家也期待，直呼業績至少增3成，更分享1樓餐廳或周邊有機會聽到蛋體穿透的歌聲。

下午兩點多，身穿黑衣的工作人員也到大巨蛋B1層進行工作準備。大巨蛋周邊也搭建起周杰倫「嘉年華」演唱會海報看板，不少粉絲提前到場拍照打卡，現場也有幾位手舉「求讓票」告示的民眾在外頭碰碰運氣。

從板橋來的鮑小姐表示，因為只有今天有空，特別手寫「求票！！拜託」的告示，不過，告示上頭也強調黃牛勿擾。她說，希望有機會坐進大巨蛋看表演，不然之後可能就得到國外看。

現場除了歌迷粉絲期待開唱，B2層的地下通道店家們也期待這波演唱會人潮，一間手搖飲店家表示，從以往棒球賽事觀察，業績至少會增加3成以上。店家說，平時沒有活動只會營業到9點半，今天則比照檔期活動，營業到10點。

另外，不少沒搶到票的民眾會來附近聽巨蛋外穿透出來的歌聲「漏音」，店家分享，B2其實聽不太到，反而是1樓的餐廳有機會聽到。

鮑小姐手寫「求票」告示，但也寫下黃牛勿擾。記者邱書昱／攝影
鮑小姐手寫「求票」告示，但也寫下黃牛勿擾。記者邱書昱／攝影
大巨蛋下方的B2連通道。記者邱書昱／攝影
大巨蛋下方的B2連通道。記者邱書昱／攝影

大巨蛋 演唱會 粉絲

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