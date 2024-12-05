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周杰倫大巨蛋演唱會 北市參考12強賽對疏散有信心

中央社／ 台北5日電

周杰倫今晚開唱，台北大巨蛋也將迎來首場演唱會。台北市交通局表示，參考之前棒球賽也是平日、3萬多人、碰到下班時間，車流人流應不成大問題，警方也會彈性調整號誌。

歌手周杰倫今晚起在台北大巨蛋連唱4天，大巨蛋迎來首場演唱會，晚間7時30分開唱，5時開始進場，人流與車流疏運問題引起關注。

台北市交通局長謝銘鴻表示，世界12強棒球賽台灣隊與韓國隊的賽事辦在11月13日，是平日星期三，有3萬多名觀眾入場，入場時間也差不多與下班時間重疊。周杰倫今晚演唱會日期、時間、人數都跟這個情況差不多，12強賽事時並未接收到關於交通的負面反應，今天應該也不會是大問題，市長蔣萬安交代依舊要注意細節。

謝銘鴻表示，散場時間可能會到晚間9、10時，那時捷運應已經疏運完通勤族，量能應該夠；在停車方面，以台韓戰為例，汽車格1883格、機車格3800格很快就停滿，屆時滿場機制啟動後就不會再放車進去；若歌迷提早到，可能下午3、4時就在排隊，就會稍微錯開5、6時的下班人車潮，警方也會機動調整號誌。

謝銘鴻並說，體育局在松菸有成立應變中心，即時掌握各種狀況，散場時會有行人專用時相，先讓行人優先、安全離開，車輛再稍微晚一點。

交通治理科長林育生補充，主辦單位杰威爾音樂有主動宣導搭大眾捷運，並提供新台幣20元交通補助，還製作精美動線圖放上臉書給歌迷參考，很用心。

大巨蛋 捷運 演唱會

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