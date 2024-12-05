周杰倫今晚首場攻蛋演唱會 蔣萬安曝無法進場觀看原因

周杰倫首場台北大巨蛋演唱會今晚登場，各界關注大巨蛋的第一場演唱會。台北市長蔣萬安下午在總質詢時，議員耿葳詢問大巨蛋首場商演，遠雄有沒有邀請？市長會不會去？蔣萬安說，應該沒辦法去，且市府要確保外面的交維、安全要落實。

耿葳也問，北市府是否掌握這連續4場演唱會的進場人數跟VIP包廂的入場人數？VIP是否也需要購票進場？她說，大巨蛋豪華的VIP包廂，市長和體育局長也多次喊話要跟遠雄協商積極爭取釋出VIP包廂供民眾承租使用，大巨蛋首場商演，據說遠雄也僅釋出2間包廂給主辦單位，其餘16間包廂，大家一定很好奇是那些大人物在豪華包廂看演唱會。

耿葳說，據媒體報導，大巨蛋VIP包廂的年租費高達800至1000萬元，難道大巨蛋豪華VIP包廂真的淪為遠雄跟財團的私人招待所？市長應注意大巨蛋VIP包廂年租對市民權益觀感與主辦單位的權益，並好好把關。

體育局長王泓翔指出，大巨蛋包廂爭議有兩部分，一是在程序上，依契約，包廂屬於觀眾席一部分，需要要市府同意，但遠雄程序上沒有完備；另外，包廂有年租、月租和零租，比例如何規畫，遠雄沒有經過市府同意，應該透明化，這部分要提出來，並列入營運計畫。

王泓翔指出，針對包廂，上周與遠雄進行第一次協調，如果協調沒有共識，就會進入爭議調解，請外部委員來，調解不成，就接著進入仲裁。另外，對於VIP包廂的分潤？包廂的人也要購票入場？王泓翔指出，包廂算是收入費用，屬於主辦單位，費用是給主辦單位。