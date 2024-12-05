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周杰倫今首攻蛋 大巨蛋經濟準備好沒？蔣萬安這樣說

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安說，市府絕對是積極推動演唱會經濟。同時也會擬定各項SOP可長可久計畫，未來持續推動大巨蛋帶來的經濟效應。圖／記者林麗玉／攝影
蔣萬安說，市府絕對是積極推動演唱會經濟。同時也會擬定各項SOP可長可久計畫，未來持續推動大巨蛋帶來的經濟效應。圖／記者林麗玉／攝影

天后張惠妹大巨蛋演唱會跨年場遇上市府跨年，人潮疏散大考驗，一度引發張惠妹經紀人陳鎮川嗆市府甩鍋，後澄清是誤會，對於大巨蛋經濟準備好沒？市長蔣萬安表示，人潮疏散、交維計畫絕對市府責無旁貸，會與主辦方共同努力推動演唱會經濟。

北市產發局商業處長高振源表示，大巨蛋從去年11月「Home Run 台北大巨蛋預備賽」至今年11月「2024 第3屆世界棒球12強錦標賽」為止，大巨蛋共舉辦70場棒球賽事約吸引140萬人次到場觀賽，推估消費金額約47億3600萬元，其中於東區商圈消費約4億4900萬元。

另外，市府先前也針對大巨蛋活動經濟調查分析，依據今年9月15、16日（日一）大巨蛋例行賽民調，平均每人於大巨蛋觀賽過程消費3383元，其中平均每人於東區商圈餐飲及購物消費金額為321元，市府都有進行相關效益分析。

對於有地方商圈認為市府大巨蛋經濟準備還不夠，蔣萬安說，任何活動包括演唱會的人潮疏散、交通維持計畫，這絕對是市府責任，也謝謝主辦單位的配合，提出的很多建議，市府絕對是積極推動演唱會經濟。同時也會擬定各項SOP可長可久計畫，未來持續推動大巨蛋帶來的經濟效應。

周杰倫 大巨蛋 演唱會 蔣萬安

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