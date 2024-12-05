傳統工業區新店榮工1.2公頃老舊廠房 首案都更今動土

新店榮工單元6都更案於今舉辦動土典禮，是新店首例老舊工業廠房轉型案例，未來將以高科技產業發展為導向，引進符合現代化產業需求廠商，除創造更多就業機會外，更提供優質工作及居住環境，預計2028年完工後釋出近5仟坪作業廠房及7仟坪辦公室。

議員黃心華說，老舊工業區轉型後，將可以讓廠房更符合新的耐震需求和公安規範，且由於加大了立體化配置，讓空間更有效利用、動線更順暢。特別是新的工業廠辦規劃案，也注重生活配套機能，例如涵蓋幼兒園、公園、停車、大眾運輸轉乘等多元設施，連帶也可補強鄰近地區就業勞工的日常生活需求，也能和附近的工業區產生群聚效應，創造新的產業競爭力。

新店榮工廠地區現況為傳統工業區，週邊多處舊工業區皆已檢討轉型，如裕隆城、HTC總部及市府開發的新店寶高智慧產業園區，反觀榮工廠地區未經整體規劃，也缺乏公共設施，土地使用效益不彰。

此區域鄰接景美溪及寶橋路235巷，基地面積1.2公頃，經都市計畫檢討土地使用及公設，特專一、三兩塊土地未來將興建1棟地上24層、地下5層之廠辦大樓及2棟地上31層、地下5層之住宅大樓，更新後將提供道路系統及965坪公園用地，捐贈220坪公共幼兒園。

此區域都更後另有公有地參與都更分回26戶社會住宅，公園用地下設置捷運新北環狀線Y5站，提供公共停車場汽車116部、機車117部，完工後改善計畫區對外通聯，供市民轉乘大眾運輸，配合未來捷運路網，促進區域發展。

都更處表示，新店榮工廠更新地區目前榮工單元2及單元4皆已進入都市更新審議階段，透過推動都更使新店榮工廠區轉型，為改善景美溪沿岸風貌。