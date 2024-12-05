跨年交通陳鎮川轟甩鍋…李四川還原誤會 蔣萬安稱阿妹是這族慘了

天后張惠妹大巨蛋演唱會跨年場次遇上北市府跨年，人潮疏散大考驗。市府表示已與主辦方達共識，活動延長至凌晨1點半，但張經紀人陳鎮川昨卻嗆市府甩鍋，批「長官們是可以為交差，這樣胡說八道？」副市長李四川今天表示，陳鎮川誤會了。

李四川表示，市府沒有要求阿妹要唱到一點半，只有說演唱會結束之後，怎麼疏散、交維怎麼處理？李說，他開會時第一句話，就叫同仁不必要這麼緊張，3萬多人不在裡面，也會在外面，當時他們的團隊人員也都在場，所以可能前面有要求主辦可不可多場兩首安可歌、錯開疏散，所以有一點誤會。

今天下午總質詢，議員李傅中武也問蔣萬安李四川此事，對於李四川說這是誤會了，議員李傅中武說「李副還原昨天開會的結論，今天也算是李四川也跟(經紀人)陳鎮川『溫馨的回應』」，沒想到誤會解釋清楚，李傅再問蔣萬安，知道張惠妹是哪一族的嗎？蔣回答「阿美族」，李傅中武喊「你慘了，是台東卑南族，張惠妹是原住民之光。」

李四川今天再度強調，昨天會議講的活動到一點半，意思是說商場可以繼續營業到一點半，所有的觀眾還可以在散場後，可以在商場走動，大概談的是這樣。

對於跨年交通疏散的誤會，李四川今天在議場說，北市府歡迎張惠妹來台北舉辦跨年唱演唱會， 市府也沒有把問題丟給阿妹，疏散跨年人潮，本來就是市政府的責任。

至於大巨蛋迎來演唱會經濟，北市府準備好了沒？李四川受訪表示，這些當然跟高雄比，台北不太一樣，環境不一樣，議會的監督也不一樣，這個部分(演唱會經濟)一開始剛起頭，是可以再精進。