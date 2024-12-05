快訊

瓊瑤在中國：90年代的青春愛情，到迷因吐槽表情包

9歲男童參加路跑遭撞命喪輪下 告別式前肇事駕駛道歉信曝光

跨年交通陳鎮川轟甩鍋…李四川還原誤會 蔣萬安稱阿妹是這族慘了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今天下午總質詢，議員李傅中武質詢蔣萬安、李四川跨年人潮疏散議題。記者林麗玉／攝影
今天下午總質詢，議員李傅中武質詢蔣萬安、李四川跨年人潮疏散議題。記者林麗玉／攝影

天后張惠妹大巨蛋演唱會跨年場次遇上北市府跨年，人潮疏散大考驗。市府表示已與主辦方達共識，活動延長至凌晨1點半，但張經紀人陳鎮川昨卻嗆市府甩鍋，批「長官們是可以為交差，這樣胡說八道？」副市長李四川今天表示，陳鎮川誤會了。

李四川表示，市府沒有要求阿妹要唱到一點半，只有說演唱會結束之後，怎麼疏散、交維怎麼處理？李說，他開會時第一句話，就叫同仁不必要這麼緊張，3萬多人不在裡面，也會在外面，當時他們的團隊人員也都在場，所以可能前面有要求主辦可不可多場兩首安可歌、錯開疏散，所以有一點誤會。

今天下午總質詢，議員李傅中武也問蔣萬安李四川此事，對於李四川說這是誤會了，議員李傅中武說「李副還原昨天開會的結論，今天也算是李四川也跟(經紀人)陳鎮川『溫馨的回應』」，沒想到誤會解釋清楚，李傅再問蔣萬安，知道張惠妹是哪一族的嗎？蔣回答「阿美族」，李傅中武喊「你慘了，是台東卑南族，張惠妹是原住民之光。」

李四川今天再度強調，昨天會議講的活動到一點半，意思是說商場可以繼續營業到一點半，所有的觀眾還可以在散場後，可以在商場走動，大概談的是這樣。

對於跨年交通疏散的誤會，李四川今天在議場說，北市府歡迎張惠妹來台北舉辦跨年唱演唱會， 市府也沒有把問題丟給阿妹，疏散跨年人潮，本來就是市政府的責任。

至於大巨蛋迎來演唱會經濟，北市府準備好了沒？李四川受訪表示，這些當然跟高雄比，台北不太一樣，環境不一樣，議會的監督也不一樣，這個部分(演唱會經濟)一開始剛起頭，是可以再精進。

北市府 大巨蛋 張惠妹 李四川 演唱會 蔣萬安 跨年

延伸閱讀

張惠妹被硬凹跨年場延後散場 經紀人揭內幕氣轟北市府

陳鎮川為張惠妹跨年演唱會延長轟北市 交通局：沒要藝人多唱

估20萬人潮疏散…跨年+阿妹演唱會 李四川明開應變會議

藍委提修地制法 幫李四川選新北解套？蔣萬安說話了

相關新聞

跨年交通陳鎮川轟甩鍋…李四川還原誤會 蔣萬安稱阿妹是這族慘了

天后張惠妹大巨蛋演唱會跨年場次遇上北市府跨年，人潮疏散大考驗。市府表示已與主辦方達共識，活動延長至凌晨1點半，但張經紀人...

周杰倫今首攻蛋 大巨蛋經濟準備好沒？蔣萬安這樣說

天后張惠妹大巨蛋演唱會跨年場遇上市府跨年，人潮疏散大考驗，一度引發張惠妹經紀人陳鎮川嗆市府甩鍋，後澄清是誤會，對於大巨蛋...

演唱會遇跨年 交通問題阿妹經紀人嗆甩鍋…觀傳局：晚會維持至凌晨1時

天后張惠妹大巨蛋演唱會遇跨年晚會，交通大考驗，北市府請張惠妹演唱會主辦方演唱會後加開活動，延長到翌日1點半，疏散人潮，張...

周董開唱倒數 粉絲手寫「求票」 店家分享這裡聽「漏音」

歷經風雨，台北市大巨蛋今天迎來首場售票演唱會，而首場登場便是睽違七年再度回台的周董周杰倫，下午兩點大巨蛋周圍就出現不少粉...

周杰倫今晚首場攻蛋演唱會 蔣萬安曝無法進場觀看原因

周杰倫首場台北大巨蛋演唱會今晚登場，各界關注大巨蛋的第一場演唱會。台北市長蔣萬安下午在總質詢時，議員耿葳詢問大巨蛋首場商...

傳統工業區新店榮工1.2公頃老舊廠房 首案都更今動土

新店榮工單元6都更案於今舉辦動土典禮，是新店首例老舊工業廠房轉型案例，未來將以高科技產業發展為導向，引進符合現代化產業需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。