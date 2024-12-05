板橋後埔市場處精華地段卻空攤多 議員黃淑君要求盡速活化

板橋區後埔市場位處板橋府中精華地段，議員黃淑君批評因市府不善管理經營，導致現場空攤眾多，設備老舊沒有維護，二樓公有幼稚園離場後，閒置多時且現場環境髒亂，衍生病媒蚊孳生之隱憂，質疑市府無心市政。市場處回應預計引進輕食餐飲、咖啡及茶飲等業種，以達活化後埔市場之效益。

黃淑君表示，後埔公有市場有48攤位，現僅進駐8攤，過去經發局曾2017年招商，由市集公司進駐營運，於一樓經營豆類有機產品及二樓部分空間作城市養蜂，直至今年約期屆滿離場，經重新公開招標，已多次流標，市府卻毫無積極檢討作為，放任後埔市場繼續凋零。

黃淑君表示，本地段地處精華，市府應積極檢討規劃特色招商，帶動地方商機及就業機會，新北市觀光局網站上還有介紹板橋後埔市場，為「是一個麻雀雖小五臟俱全的市集」，相較現在的零星消費者及攤商，令人不勝唏噓。

她說，後埔市場位處精華，鄰近府中雙城周邊皆是店舖，且鄰近地方住家，只要好好規劃經營絕對有機會帶動地方人潮，創造就業機會，希望新北市場處加快檢討，活化地方閒置空間。

市場處表示，後埔市場2樓將搭配本府社會局規劃為玩具銀行物流中心，社會局過往常不定期舉辦玩具創意競賽、愛心市集之二手玩具認領活動及玩具復活節等成效良好，進駐後有助市場活絡。

另1樓部分，原48攤扣除目前1樓經營豆類有機產品後，攤位為24攤，有半數攤位經營中，市場處一直有在規劃1樓攤位區域整併事宜，分區之後預計引進輕食餐飲、咖啡及茶飲等業種，以達活化後埔市場之效益。