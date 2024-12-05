快訊

香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「不舒服」 曝2年前女兒曾獻唱給劉家昌

一旦用餐結束就需妥善儲存 專家揭剩菜可以在冰箱裡保存多久

喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了

板橋後埔市場處精華地段卻空攤多 議員黃淑君要求盡速活化

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
議員黃淑君批評因市府不善管理經營，導致現場空攤眾多，設備老舊沒有維護。圖／黃淑君提供
議員黃淑君批評因市府不善管理經營，導致現場空攤眾多，設備老舊沒有維護。圖／黃淑君提供

板橋區後埔市場位處板橋府中精華地段，議員黃淑君批評因市府不善管理經營，導致現場空攤眾多，設備老舊沒有維護，二樓公有幼稚園離場後，閒置多時且現場環境髒亂，衍生病媒蚊孳生之隱憂，質疑市府無心市政。市場處回應預計引進輕食餐飲、咖啡及茶飲等業種，以達活化後埔市場之效益。 

黃淑君表示，後埔公有市場有48攤位，現僅進駐8攤，過去經發局曾2017年招商，由市集公司進駐營運，於一樓經營豆類有機產品及二樓部分空間作城市養蜂，直至今年約期屆滿離場，經重新公開招標，已多次流標，市府卻毫無積極檢討作為，放任後埔市場繼續凋零。 

黃淑君表示，本地段地處精華，市府應積極檢討規劃特色招商，帶動地方商機及就業機會，新北市觀光局網站上還有介紹板橋後埔市場，為「是一個麻雀雖小五臟俱全的市集」，相較現在的零星消費者及攤商，令人不勝唏噓。 

她說，後埔市場位處精華，鄰近府中雙城周邊皆是店舖，且鄰近地方住家，只要好好規劃經營絕對有機會帶動地方人潮，創造就業機會，希望新北市場處加快檢討，活化地方閒置空間。

市場處表示，後埔市場2樓將搭配本府社會局規劃為玩具銀行物流中心，社會局過往常不定期舉辦玩具創意競賽、愛心市集之二手玩具認領活動及玩具復活節等成效良好，進駐後有助市場活絡。

另1樓部分，原48攤扣除目前1樓經營豆類有機產品後，攤位為24攤，有半數攤位經營中，市場處一直有在規劃1樓攤位區域整併事宜，分區之後預計引進輕食餐飲、咖啡及茶飲等業種，以達活化後埔市場之效益。

議員黃淑君表示市府應積極檢討規劃特色招商，帶動地方商機及就業機會。圖／黃淑君提供
議員黃淑君表示市府應積極檢討規劃特色招商，帶動地方商機及就業機會。圖／黃淑君提供

新北 議員

延伸閱讀

疫後垃圾逐年增 新北環保局提高回饋點數 盼增回收意願

三峽公立動物醫院案遭中央打回票 新北擬改設新店

議員籲新北副市長主導因應霸凌案 陳純敬：不應疊床架屋

民進黨新北黨部板橋辦親子活動 吸引600人看戲

相關新聞

跨年交通陳鎮川轟甩鍋…李四川還原誤會 蔣萬安稱阿妹是這族慘了

天后張惠妹大巨蛋演唱會跨年場次遇上北市府跨年，人潮疏散大考驗。市府表示已與主辦方達共識，活動延長至凌晨1點半，但張經紀人...

演唱會遇跨年 交通問題阿妹經紀人嗆甩鍋…觀傳局：晚會維持至凌晨1時

天后張惠妹大巨蛋演唱會遇跨年晚會，交通大考驗，北市府請張惠妹演唱會主辦方演唱會後加開活動，延長到翌日1點半，疏散人潮，張...

傳統工業區新店榮工1.2公頃老舊廠房 首案都更今動土

新店榮工單元6都更案於今舉辦動土典禮，是新店首例老舊工業廠房轉型案例，未來將以高科技產業發展為導向，引進符合現代化產業需...

板橋後埔市場處精華地段卻空攤多 議員黃淑君要求盡速活化

板橋區後埔市場位處板橋府中精華地段，議員黃淑君批評因市府不善管理經營，導致現場空攤眾多，設備老舊沒有維護，二樓公有幼稚園...

淡水古蹟博物館新網美打卡點 響尾「屁屁蛇」亮相

淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」，藝術裝置今亮相。配合明年蛇年由響尾「屁屁蛇」進駐淡水海關碼頭。此外，新北淡水古蹟...

周董開唱倒數！大巨蛋首場售票演唱會 交通局這件事感謝杰威爾

台北大巨蛋今天迎來首場售票演唱會，屆時將吸引近4萬人到場，北市交通局表示，以世界12強賽事中韓大戰推估，下班及進場人車流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。