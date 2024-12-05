淡水古蹟博物館新網美打卡點 響尾「屁屁蛇」亮相
淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」，藝術裝置今亮相。配合明年蛇年由響尾「屁屁蛇」進駐淡水海關碼頭。此外，新北淡水古蹟博物館12月14日起至明年2月16日，將在於淡水海關碼頭舉辦系列活動，藝術裝置、光影廊道、市集、音樂會及跨河演唱會通通都有。
新北市立淡水古蹟博物館指出，「2024光映淡水－無垠之光」系列活動，有藝術裝置、光影廊道、特色市集、音樂會及跨河演唱會，其中最令人期待的藝術裝置及光影廊道在今日提前曝光，延續往年的幽默風格，今年在洋樓打造一隻響尾「屁屁蛇」，寓意在敲響整年好運氣，而「屁屁蛇」主色取自美學廊帶的藍色系，蛇腹融入古蹟建築的磚紋特色，蛇身盤繞形成一個大愛心，祝福大家都能幸福滿滿。
而光影廊道由藝術家王俊淵操刀設計，以9道藍、白色環形光座照亮整個碼頭，高達3.4公尺的蛇尾更是亮點中的亮點。藝術裝置即日起已開放拍照，光影廊道則是每日17時至22時試燈，預計12月14日正式點燈。此外，主題藝術裝置及光影廊道12月周周有活動，詳情可上淡水古蹟博物館官方網站查詢。
淡古館長蔡美治說，淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」已邁入第四年，前三年的主題藝術裝置「屁屁耶誕老人與滿臉問號麋鹿」、「喵屁卡關」及「屁屁龍」獲得廣大迴響，去年突破30萬人次到訪，已是全國必打卡拍照的活動之一。今年藝術裝置要符合歷年特色又要搭配生肖年，非常有挑戰性，館員無不絞盡腦汁，最終選定辨識度高的響尾「屁屁蛇」。
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