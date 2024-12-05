周董開唱倒數！大巨蛋首場售票演唱會 交通局這件事感謝杰威爾

台北大巨蛋今天迎來首場售票演唱會，屆時將吸引近4萬人到場，北市交通局表示，以世界12強賽事中韓大戰推估，下班及進場人車流不會有太大問題，警力也會彈性調度，更感謝主辦方杰威爾公司宣導並祭出20元搭捷運回饋。另外，文化局也強調，今日將與警方到大巨蛋周邊巡視、防治黃牛。

交通局長謝銘鴻表示，周杰倫演唱會包含工作人員等，總計3萬8千多人，下午5點陸續進場，晚間7點半開唱，這次主要觀察重點是在下班時間碰上進場時間，不過，回顧以往棒球賽事，世界12強中韓大戰時，舉辦的時間、人數也與演唱會相當，沒有收到負面反應，但市長仍緊盯每個細節。

謝銘鴻也以12強中韓賽事為例，開場時間同樣碰到下班人車潮，但傍晚6、7點交通都沒事，散場也是在10點多，捷運輸運的能量足夠。至於停車空間，大巨蛋也開放1883格、機車3800格，通常都會在下午4、5點時候滿位，但滿場時，就會有機制讓汽機車禁止入內。

同時，謝銘鴻也說，在捷運國父紀念館站也有調整電扶梯運行，今天市府也有應變中心進駐松菸，各局處派員掌握狀況，散場時也以行人安全離開後，車子再離開為準則。

另外，沒有搶到演唱會票的民眾也可能聚集大巨蛋周邊，謝銘鴻也說，會持續觀察，以往棒球賽事無法進場，場外會有大螢幕轉播，與演唱會不同，因此仍待觀察，但警察會機動調整，也藉此累積經驗。

交通局交通治理科長林育生補充，感謝主辦單位杰威爾公司，主動發文提醒歌迷多搭乘交通運輸，同時也提供20元交通補貼費用，也繪製座位區出入口配置圖，讓歌迷觀眾可以順利進出場。

據了解，杰威爾公司的20元補貼費用回饋給進場觀眾，折扣僅限從國父紀念館站出站，方式為進入大巨蛋場館之後，將該次使用之悠遊卡（或具悠遊卡功能之票卡），於館內設置的驗票機靠卡感應，任何相關問題請直接洽詢現場的大巨蛋工作人員。

與此同時，針對現場黃牛，文化局表示，將會在演唱會開唱前，於現場舉牌向歌迷宣導勿買黃牛及勿當黃牛等黃牛防治觀念，文化局與警察局並將進駐緊急應變中心，針對相關案件即時查處。