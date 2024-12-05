演唱會遇跨年 交通問題阿妹經紀人嗆甩鍋…觀傳局：晚會維持至凌晨1時

天后張惠妹大巨蛋演唱會遇跨年晚會，交通大考驗，北市府請張惠妹演唱會主辦方演唱會後加開活動，延長到翌日1點半，疏散人潮，張惠妹經紀人陳鎮川昨嗆市府甩鍋，寫道「長官們是可以為了交差這樣胡說八道？」外界關注大巨蛋迎演唱會經濟準備好沒？觀傳局表示，為分流人潮，市府跨年表演仍維持延長至凌晨1點。

北市觀傳局表示，為分流跨年散場人潮，今年市府跨年晚會表演仍維持延長至凌晨1點，民眾可於欣賞完101煙火大秀後，和親朋友好友續留府前廣場欣賞獨家卡司梁詠琪、八三夭精彩演唱。

觀傳局表示，周邊信義區店家、東區商圈都是散場後補充跨年消耗能量的極佳選擇，同時也可以避開散場尖峰人潮；捷運藍線、紅線因位於跨年晚會範圍內，散場疏運負荷極大，呼籲民眾可多加利用綠線，台北大巨蛋演唱會在光復南路側有一線接駁專車開往綠線南京三民站，而跨年晚則會有三線散場接駁專車會往捷運忠孝新生站、捷運公館站及往木柵景美地區加強疏運。

對於外界質疑，北市府迎大巨蛋經濟準備好了沒？觀傳局表示，今年12月同時還有張惠妹演唱會，除市府跨年晚會與27家旅宿業者合作，符合入住條件就送搖滾區入場證外，攜手旅宿業者共創商機；也特別舉辦「多元主題週」系列活動，從12月7日起每個周六日在市府東南廣場舉辦，提前打造跨年熱鬧氛圍，吸引人潮到台北。