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汐止社后頻停水團膳午餐差點做不出來 住戶怨要求改善

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
汐止社后頻停水團膳午餐差點做不出來，住戶抱怨並要求改善。圖／議員張錦豪提供
汐止社后頻停水團膳午餐差點做不出來，住戶抱怨並要求改善。圖／議員張錦豪提供

新北市汐止社后地區住戶反映，近日頻傳無預警停水，汐止福德一路11月底有4天就停水3次，附近住戶及工廠都沒水可用，其中食品團膳公司影響最大，夜間突然停水，餐點差點做不出來。議員張錦豪邀水公司研議加強改善及未來應變措施。水公司表示，因位管線末端水壓較小，將研議改善之道。

近期汐止社后地區多次突然無預警停水，附近住戶及工廠都沒水可用，其中食品團膳公司影響最大，因為每天要提供3萬3千分營養午餐給大台北的學校，夜間突然停水，餐點差點做不出來。今天議員張錦豪與立委沈發惠召集相關單位討論如何改善以及未來應變措施。

張錦豪表示，中興里福德一路最近一直有民眾及商家反映水壓過低，甚至有多次停水的狀況，尤其營養午餐業者影響甚鉅，無水可用營養午餐無法供應，恐影響學生的權益。光是11月底就發生3次無預警停水，都要臨時找水車支援，他希望就整個社后地區自來水管線老舊或是水量不足的部分，研議改善作法。

中興里長蔡振國說，這已經是老問題，10年前就提過，中興里位市中心，有住宅區也有工業區、商辦，用水需求大，但因位處管線末端，別人用剩下的水才有得用，加上新社區大樓很多，使用的也是管徑大的水管，等水到了中興里，經常水壓不足，再加上水管老舊又小容易破管，沒水用真的很困擾，反映很久卻遲遲沒有改善。

經討論與水公司達成結論，未來再發生緊急停水，可聯繫北水公司白雲淨水廠，24小時可以啟動北水加壓供水，電話（02）26435280。

其次，中期的規畫請水公司另外規畫從南陽街的自來水管銜接過來，多一個進水點；長期則要求水公司針對整個大社后地區的老舊管線汰換。水公司應允將完整規畫後提報上去。

汐止社后頻停水團膳午餐差點做不出來，住戶抱怨並要求改善。圖／議員張錦豪提供
汐止社后頻停水團膳午餐差點做不出來，住戶抱怨並要求改善。圖／議員張錦豪提供

住戶 停水 水公司 汐止

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