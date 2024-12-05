蘆洲警分局成州所今啟用 侯友宜盛讚將成北台灣中心點

新北市蘆洲分局成州派出所新建廳舍今天上午啟用，新北市長侯友宜與警察局長廖訓誠到場剪綵揭幕。市長侯友宜表示，成州所肩負五股區約1萬9千餘戶，約4萬4千多人口的安全，完工後將提升員警工作品質及執法效能，並保障民眾安全。

蘆洲分局表示，成州派出所原有辦公廳舍自民國78年啟用以來已使用將近35年，歷經921地震主體結構受損，加上當地人口逐年增長，及洲子洋重劃區發展迅速，新北市府考量洽公民眾及分局人員安全，決定興建多功能辦公大樓。成州派出所新建工程於2022年4月開工新建，今年11月完工搬遷進駐，興建經費約1億2700萬元。

新建大樓廳舍為地下1層、地上5層，樓地板面積為850坪。1樓為成州派出所辦公廳舍及民眾服務區，2至3樓規劃成州派出所辦公室及警員待勤室，4樓為衛生局公共托老空間、5樓則是社會局身心障礙者社區式日間照顧中心。

市長侯友宜致詞時表示，五股交流道做好後這裡一定是北台灣的中心點，而成州派出所更位於五股中心點，尤其這裡跟台64連在一起，還有公園、古蹟，新落成的成州派出所以多功能方式來利用，派出所從地下室到3樓，4、5樓則是公共托老及日間照顧中心，不但警察可以有好的辦公廳舍，也讓社會局需要關懷的人也有地方可以使用。

侯友宜指出，議員只要聽到是警消廳舍都沒有人反對過，還幫我們找地方，非常感謝議長、議員們的支持，也希望能在自己任內幫大家解決警消服勤廳舍問題。侯友宜並指示警察局對廳舍要有完整專案，把派出所、分局、大隊還有訓練場所一併構思做到位，讓警察在無後顧之憂下全力打拚治安，使打擊犯罪效率能更進一步提升。