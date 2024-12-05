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蘆洲警分局成州所今啟用 侯友宜盛讚將成北台灣中心點

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜與到場貴賓一同揭幕。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與到場貴賓一同揭幕。記者黃子騰／攝影

新北市蘆洲分局成州派出所新建廳舍今天上午啟用，新北市長侯友宜警察局長廖訓誠到場剪綵揭幕。市長侯友宜表示，成州所肩負五股區約1萬9千餘戶，約4萬4千多人口的安全，完工後將提升員警工作品質及執法效能，並保障民眾安全。

蘆洲分局表示，成州派出所原有辦公廳舍自民國78年啟用以來已使用將近35年，歷經921地震主體結構受損，加上當地人口逐年增長，及洲子洋重劃區發展迅速，新北市府考量洽公民眾及分局人員安全，決定興建多功能辦公大樓。成州派出所新建工程於2022年4月開工新建，今年11月完工搬遷進駐，興建經費約1億2700萬元。

新建大樓廳舍為地下1層、地上5層，樓地板面積為850坪。1樓為成州派出所辦公廳舍及民眾服務區，2至3樓規劃成州派出所辦公室及警員待勤室，4樓為衛生局公共托老空間、5樓則是社會局身心障礙者社區式日間照顧中心。

市長侯友宜致詞時表示，五股交流道做好後這裡一定是北台灣的中心點，而成州派出所更位於五股中心點，尤其這裡跟台64連在一起，還有公園、古蹟，新落成的成州派出所以多功能方式來利用，派出所從地下室到3樓，4、5樓則是公共托老及日間照顧中心，不但警察可以有好的辦公廳舍，也讓社會局需要關懷的人也有地方可以使用。

侯友宜指出，議員只要聽到是警消廳舍都沒有人反對過，還幫我們找地方，非常感謝議長、議員們的支持，也希望能在自己任內幫大家解決警消服勤廳舍問題。侯友宜並指示警察局對廳舍要有完整專案，把派出所、分局、大隊還有訓練場所一併構思做到位，讓警察在無後顧之憂下全力打拚治安，使打擊犯罪效率能更進一步提升。

新北市長侯友宜今天上午前往成州派出所參加新建廳舍剪綵揭幕儀式。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜今天上午前往成州派出所參加新建廳舍剪綵揭幕儀式。記者黃子騰／攝影
原本位於成泰路三段已使用近35年的舊成州派出所。記者黃子騰／翻攝
原本位於成泰路三段已使用近35年的舊成州派出所。記者黃子騰／翻攝
新北市長侯友宜與警察局長廖訓誠舉行剪綵儀式。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與警察局長廖訓誠舉行剪綵儀式。記者黃子騰／攝影

侯友宜 警察

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