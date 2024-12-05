大巨蛋經濟準備好沒？阿妹經紀人轟市府 商圈也打不及格

天后張惠妹大巨蛋演唱會遇跨年晚會，交通大考驗，張惠妹經紀人陳鎮川昨臉書嗆市府甩鍋，寫「長官是可以為交差，這樣胡說八道？」由於今晚周杰倫首攻蛋，大巨蛋經濟準備好沒？商圈業者說，台北大巨蛋應比高雄更具優勢，目前準備他打不及格。

對於北市府將迎來大巨蛋經濟，市府準備好了沒？東區商圈發展協會理事長韓修和說，目前來說，認真講「準備還不夠」，因市府將帶來這麼龐多演唱會人潮，但相關配套卻沒有與商圈、地方充分溝通怎麼樣人潮疏散、住宿等，怎協助地方解決問題，像之前辦過這麼多場大型活動，包括12強預賽打完後，市府都沒有再來跟地方、商圈溝通，如何將配套做到更好。

韓修和說，不管招商、地方經濟、地方交通，北市府都應該跟高雄學習，這也是地方所期待的。尤其台北大巨蛋更具有演唱會經濟優勢，包括位於市中心、幾個大型商圈周邊，不過是交通、住宿、消費都便利，對於周邊效益，包括商圈、夜市、東區、信義商圈等都是加分，消費者前一天進來，晚一點離場，都有地方可以去。

若要幫目前大巨蛋經濟準備打分數，韓修和說，他會先打不及格，市府更應該加強與商圈、地方溝通，包括辦活動、交通配套等，都要更加與地方溝通。