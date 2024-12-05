快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

大巨蛋經濟準備好沒？阿妹經紀人轟市府 商圈也打不及格

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大巨蛋跨年當天也有演唱會，屆時交通需要分散。本報資料照
大巨蛋跨年當天也有演唱會，屆時交通需要分散。本報資料照

天后張惠妹大巨蛋演唱會遇跨年晚會，交通大考驗，張惠妹經紀人陳鎮川昨臉書嗆市府甩鍋，寫「長官是可以為交差，這樣胡說八道？」由於今晚周杰倫首攻蛋，大巨蛋經濟準備好沒？商圈業者說，台北大巨蛋應比高雄更具優勢，目前準備他打不及格。

對於北市府將迎來大巨蛋經濟，市府準備好了沒？東區商圈發展協會理事長韓修和說，目前來說，認真講「準備還不夠」，因市府將帶來這麼龐多演唱會人潮，但相關配套卻沒有與商圈、地方充分溝通怎麼樣人潮疏散、住宿等，怎協助地方解決問題，像之前辦過這麼多場大型活動，包括12強預賽打完後，市府都沒有再來跟地方、商圈溝通，如何將配套做到更好。

韓修和說，不管招商、地方經濟、地方交通，北市府都應該跟高雄學習，這也是地方所期待的。尤其台北大巨蛋更具有演唱會經濟優勢，包括位於市中心、幾個大型商圈周邊，不過是交通、住宿、消費都便利，對於周邊效益，包括商圈、夜市、東區、信義商圈等都是加分，消費者前一天進來，晚一點離場，都有地方可以去。

若要幫目前大巨蛋經濟準備打分數，韓修和說，他會先打不及格，市府更應該加強與商圈、地方溝通，包括辦活動、交通配套等，都要更加與地方溝通。

台北大巨蛋舉辦大型賽事時，捷運連通道人潮洶湧。(記者邱德祥／攝影)
台北大巨蛋舉辦大型賽事時，捷運連通道人潮洶湧。(記者邱德祥／攝影)

北市府 大巨蛋 張惠妹 演唱會

延伸閱讀

張惠妹被硬凹跨年場延後散場 經紀人揭內幕氣轟北市府

陳鎮川為張惠妹跨年演唱會延長轟北市 交通局：沒要藝人多唱

北市跨年加上阿妹演唱會湧人潮 信義區里長憂心環境負荷

史上最高跨年人流！北市請張惠妹演唱會周邊活動拉長到凌晨

相關新聞

大巨蛋經濟準備好沒？阿妹經紀人轟市府 商圈也打不及格

天后張惠妹大巨蛋演唱會遇跨年晚會，交通大考驗，張惠妹經紀人陳鎮川昨臉書嗆市府甩鍋，寫「長官是可以為交差，這樣胡說八道？」...

北市腸病毒連8周未趨緩 上周疫情創近10年高點

國內腸病毒疫情仍處流行期，北市衛生局今指出，近一周11月24日至30日門急診腸病毒就診達2246人次，是近10年來單周就...

演唱會遇跨年 交通問題阿妹經紀人嗆甩鍋…觀傳局：晚會維持至凌晨1時

天后張惠妹大巨蛋演唱會遇跨年晚會，交通大考驗，北市府請張惠妹演唱會主辦方演唱會後加開活動，延長到翌日1點半，疏散人潮，張...

兒童搭捷運優惠六都敬陪末座 家長怨：台北小孩比較有錢嗎？

北市兒童優惠卡適用對象為6至12歲市民，搭捷運可享6折，相較其他五都4折或5折來得貴，家長不平衡直呼台北小孩比較有錢嗎？...

周董開唱倒數...大巨蛋首場售票演唱會 交通局這件事感謝杰威爾

台北大巨蛋今天迎來首場售票演唱會，屆時將吸引近4萬人到場，北市交通局表示，以世界12強賽事中韓大戰推估，下班及進場人車流...

汐止社后頻停水團膳午餐差點做不出來 住戶怨要求改善

新北市汐止社后地區住戶反映，近日頻傳無預警停水，汐止福德一路11月底有4天就停水3次，附近住戶及工廠都沒水可用，其中食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。