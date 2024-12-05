議員指捷運兒童優惠卡補助低 北市：評估調整

台北市府推出6至12歲搭捷運享6折的兒童優惠卡，議員指出，補助比其他直轄市低，如與新北市相比，每月差約572元。市府今天表示，會考量財政負擔，評估調整折數。

台北市政府針對滿6歲以上未滿12歲設兒童優惠卡，憑卡搭台北捷運每趟車資享單程票價6折優惠。

國民黨台北市議員詹為元以質詢資料表示，市府設兒童優惠卡有6折乘車優惠，與其他直轄市相比有落差，像高雄及台中是5折優惠、新北和桃園則是4折優惠。

他說，以小學生搭台北捷運單程最高票價新台幣65元為例，每月有22天要上學，若每天搭捷運，來回一趟要130元，台北市學生須花費1716元、新北市學生為1144元，雙方相差572元。

詹為元指出，台北市去年學童總數約12.7萬餘人，新北20.8萬餘人、桃園16.4萬餘人，新北規劃擴大補助對象，建議台北市府提高補助，別讓家長有相對剝奪感。

他說，依台北市對捷運票價負擔比例來看，從2020年至2022年，民眾負擔6成、捷運與市府各補助2成。去年改為捷運補助下降到1成、市府增加至3成，應調整民眾負擔部分。

北市府表示，會在考量財政負擔下，評估調整折數帶來效益，並參考其他縣市作法，規劃調整兒童優惠卡的折數，盼減輕家長負擔。

社會局指出，領有兒童優惠卡共3927名，國小新生入學時，教育局會製發結合兒童優惠卡的數位學生證提供使用，設籍但未有學籍可向區公所申請。針對兒童優惠卡折數，將與相關局處討論，評估財政及整體補助政策和預算後，規劃提高補助的可行性。