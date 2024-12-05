北市高齡求職女多於男 北市府曝現況：女性為男性1.2倍

台北市今年1至10月，高齡者至市府就業服務機構新登記求職者計3094人，有效求職推介就業者計2623人，求職就業率達84.8%。今年9月底台北市實際進用高齡身心障礙者計996人，也顯示近5年男、女性高齡身心障礙者實際進用人數均呈上升趨勢。

主計處指出，依台北市政府勞動局統計，今年1至10月65歲以上高齡者至市府就業服務機構新登記求職者計3094人，其中男性1412人、女性1682人，女性為男性的1.2倍，較上年同期增加529人、20.6%；同期有效求職推介就業者計2623人，男性1234人、女性1389人)，較上年同期增加530人、25.3%；求職就業率為84.8%，也較上年同期增加3.2個百分點，其中男性求職就業率87.4%，略高於女性82.6%。

依「身心障礙者權益保障法」規定，義務機關機構應定額進用具就業能力之身心障礙者，為保障身障者之就業權益，市府亦積極輔導，至今年9月底，台北市義務機關機構實際進用高齡身障者計996人，其中男性605人、女性391人，分別較上年同期增加49人(5.2%)、15人(2.5%)及34人(9.5%)，近5年男、女性高齡身障者實際進用人數均呈上升趨勢。