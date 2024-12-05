聽新聞
0:00 / 0:00
北市高齡求職女多於男 北市府曝現況：女性為男性1.2倍
台北市今年1至10月，高齡者至市府就業服務機構新登記求職者計3094人，有效求職推介就業者計2623人，求職就業率達84.8%。今年9月底台北市實際進用高齡身心障礙者計996人，也顯示近5年男、女性高齡身心障礙者實際進用人數均呈上升趨勢。
主計處指出，依台北市政府勞動局統計，今年1至10月65歲以上高齡者至市府就業服務機構新登記求職者計3094人，其中男性1412人、女性1682人，女性為男性的1.2倍，較上年同期增加529人、20.6%；同期有效求職推介就業者計2623人，男性1234人、女性1389人)，較上年同期增加530人、25.3%；求職就業率為84.8%，也較上年同期增加3.2個百分點，其中男性求職就業率87.4%，略高於女性82.6%。
依「身心障礙者權益保障法」規定，義務機關機構應定額進用具就業能力之身心障礙者，為保障身障者之就業權益，市府亦積極輔導，至今年9月底，台北市義務機關機構實際進用高齡身障者計996人，其中男性605人、女性391人，分別較上年同期增加49人(5.2%)、15人(2.5%)及34人(9.5%)，近5年男、女性高齡身障者實際進用人數均呈上升趨勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言