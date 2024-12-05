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北市腸病毒連8周未趨緩 上周疫情創近10年高點

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國內腸病毒疫情仍處流行期，北市近一周11月24日至30日門急診腸病毒就診達2246人次，是近10年來單周就診人次新高。本報資料照片
國內腸病毒疫情仍處流行期，北市近一周11月24日至30日門急診腸病毒就診達2246人次，是近10年來單周就診人次新高。本報資料照片

國內腸病毒疫情仍處流行期，北市衛生局今指出，近一周11月24日至30日門急診腸病毒就診達2246人次，是近10年來單周就診人次新高，且已連續8周疫情持續呈上升趨勢。

衛生局說，今年全國累計7例腸病毒感染併發重症病例，包含北市1例，以克沙奇A型為主；全國累計監測到12例感染腸病毒A71型個案，均為輕症。

衛生局表示，近期監測到40多歲成人感染腸病毒D68型，僅有發燒、鼻塞及流鼻水症狀。大人和小孩都有機會感染腸病毒，在人與人密切接觸、互動頻繁的教托育機構及幼兒活動場所，尤其容易傳播，家庭中應防範兄弟姊妹互相傳染，大人與小孩都要勤洗手，並定期清洗消毒幼兒常接觸的物品、玩具及絨毛玩偶。 

衛生局指出，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，一旦發現幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力等腸病毒重症前兆病徵，請盡速至北市14家腸病毒重症責任醫院如台大兒童、馬偕兒童、三總、北榮、新光、國泰等就醫。

北市 腸病毒 衛生局

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