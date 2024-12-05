板橋浮洲汙水接管第二案決標 5里4754戶於2028年完工

新北板橋接管率雖有九成上下，但之中的浮洲地區接管程度卻很低，新北水利局表示，浮洲第二案汙水接管工程已於近期決標，範圍橫跨浮洲里、華中里、大觀里、僑中里及歡園里共5里，工程預計2028年完工，將可大幅改善環境衛生，也讓周邊河川更乾淨。

水利局說明，「新北市板橋地區汙水下水道系統第三期工程第一標（支分管及用戶接管）」於今年11月初順利決標，將有4754戶用戶受惠汙水接管服務，施工範圍涵蓋縱貫鐵路以北、僑中一街124巷20弄以南、大觀路一段38巷156弄以東及大觀路一段以西，預計2028年完工，完工後可提升板橋區接管率2.06％。

水利局長宋德仁表示，今年2月開辦板橋三期六標為板橋浮洲地區首案接管工程，正如火如荼，而緊接在後於上個月決標的是第2案用戶接管工程，未來用戶完成接管後，汙水將經管線收集後排入僑中一街的汙水主幹管，再輸送至環河西路的汙水特三幹線，最後流入汙水廠經妥善處理後排放，工程範圍橫跨浮洲里、華中里、大觀里、僑中里及歡園里共5里，完工後可大幅改善環境衛生，讓周邊河川更乾淨。

宋德仁指出，該工程主要汙水管線施工路徑由大觀路一段75巷、僑中三街、僑中二街及僑中一街佈設，再匯入特三幹管，因銜接至特三幹線的人孔壁較厚，透過推進的方式接入恐造成人孔結構破壞，故需採鋼套管內人工挖掘方式施工來克服。

另外，僑中一街管線眾多，包含電力、電信、自來水及雨水箱涵，無空間可以設置工作井，故採長距離曲線推進及管中接入方式施工，雖然施工難度較高，但可減少工作井的設置，也避免施工期間帶來交通衝擊。