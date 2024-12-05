兒童搭捷運優惠六都敬陪末座 家長怨：台北小孩比較有錢嗎？

北市兒童優惠卡適用對象為6至12歲市民，搭捷運可享6折，相較其他五都4折或5折來得貴，家長不平衡直呼台北小孩比較有錢嗎？議員盼望整體補助可提高為5折，減少家長相對剝奪感。市長蔣萬安直言財政負擔是考量，將整體評估調整折數帶來的效益，並參考其他縣市作法。

北市6歲以上、未滿12歲兒童搭乘北捷可享有單程票價6折優惠，包含持就讀學校發放具悠遊卡功能的「數位學生證」，以及學籍在外縣市、就讀北市無數位學生證的國小或尚未就學者可向區公所申請取得的「兒童優惠卡」，或以戶口名簿等證明文件臨櫃購買。

議員詹為元說，北市兒童6折乘車優惠在五都敬陪末座，新北與桃園為4折、台中與高雄則是5折；以捷運單程最高票價65元舉例計算，小學生單月上課22天、每天來回要130元，北市學生得花1716元、新北學生則是1144元，雙方相差572元。

他也發現北市票價負擔比例，2020年至2022年是民眾負擔4成、捷運與市府均補助2成，去年起改為民眾6成、捷運補助降至1成、市府則增為3成，質疑調整原因。

詹為元指出，北市去年學童數12萬7398人、新北20萬8971人與桃園16萬4126人都比北市多，財政負擔相對提升，但新北仍擴大補助對象，明年起非設籍但在學兒童也能享4折優惠。他希望北市可提高補助至5成，別讓北北桃同一生活圈家長的相對剝奪感那麼大。

北捷總經理黃清信坦言，捷運公司過去補助2成，即使本業虧損擴大，仍吸收1成補助，而大眾捷運法是全票收費，相關補助是透過主管機關編列預算。

蔣萬安說，北市交通綿密便捷，12歲以下孩童使用大眾運輸的比例相對高，也坦言其他縣市折扣確實比北市多，新北4折優惠的補貼經費就比北市增加1倍。財政負擔是一個考量，市府會整體評估調整折數帶來的效益、參考其他縣市作法，例如能讓更多家庭來台北就學、居住，當然很願意投入，與其他縣市一樣折數則能減輕家長負擔。

社會局補充，北市目前領有兒童優惠卡共有3927位，另有教育局於國小新生入學時會主動製發結合兒童優惠卡的數位學生證可供使用；市府3成補助金額今年預算為2850萬元，捷運公司基於企業社會責任仍負擔1成。另外，北市早於2018年即納入設籍或學籍在北市可享票價優惠。