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錯開跨年人潮 張惠妹演唱延後散場

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
大巨蛋跨年當天碰上張惠妹演唱會，屆時交通需要分散。本報資料照
大巨蛋跨年當天碰上張惠妹演唱會，屆時交通需要分散。本報資料照

台北市今年跨年晚會碰上張惠妹在台北大巨蛋演唱會，信義區預估將湧入逾20萬人，恐出現史上最高跨年人流。副市長李四川昨開應變會議，將請張惠妹演唱會延後到元旦凌晨1時30分結束，避免演唱會人流與市府的跨年演唱會人潮交織。主辦單位承諾配合。

交通局長謝銘鴻會後表示，以往「最High新年城」跨年晚會約17萬多人參與，大巨蛋演唱會預估有4萬多人，跨年人流將達到20萬人以上，當初規畫逐一分流人潮的時間，經與張惠妹演唱會主辦方聲動娛樂、上引娛樂討論，希望把演唱會結束時間延長到凌晨1時30分。

以前市府跨年疏散人流都利用捷運板南線、淡水信義線，今年增加松山新店線；為避免散場人潮集中在捷運，造成通道負荷量過大，市府決定設法分階段分流。謝銘鴻說，策略是將人潮引導到地面層，透過接駁車帶離人潮，「以不能有踩踏事件為最基本原則」。

跨年夜光復南路以西到敦化南路人行道計畫禁停機車，晚上散場時空間較寬敞。謝銘鴻說，會請觀傳局統一製作圖卡、短片宣傳交管範圍；張惠妹演唱會原則下午6時起車輛只出不進，主辦方也希望歌迷搭公共運輸抵達會場，「先疏散人，再疏散車。」

觀傳局規畫，交管第一階段於12月31日19時至20時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北及逸仙路與基隆路以東，車輛只出不進；第二階段20時至22時擴大至逸仙路及仁愛路，管制基隆路車行地下道；第三階段22時至1月1日3時擴大至光復南路以東、忠孝東路以南、信義路莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西，信義快速道路可出城，進城車輛僅能右轉松德路。

交通局交通治理科長林育生說，當天不開放大巨蛋6、7號門，忠孝東路4段地下連通道會關閉，平面人潮由松菸疏散，國父紀念館也會發車疏散人群。

大巨蛋周邊里民表示，每年跨年的人群不好控制或預測，大家守秩序、平靜散場就好；比較擔心大巨蛋演唱會的震動和音響，今晚周杰倫演唱會是觀察指標。

大巨蛋 演唱會 跨年晚會

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