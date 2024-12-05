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留住社工 新北爭取都會加給8千

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
社工扮演安定社會力量，照顧對象「從搖籃到搖椅」角色吃重，處境卻內憂外患夾擊，各縣市均現人力荒。記者曾學仁／攝影
社工扮演安定社會力量，照顧對象「從搖籃到搖椅」角色吃重，處境卻內憂外患夾擊，各縣市均現人力荒。記者曾學仁／攝影

社工人力荒難解，新北市議會目前正審查預算，議員對年輕社工離職率偏高，要求市府提留才措施。社會局長李美珍表示，除向中央爭取都會加給，盼比照軍警繁重加給8000元，另討論久任獎金，分析離職原因多是返鄉想減輕負擔，正研擬租屋補助。

市議員陳乃瑜質詢指出，苗栗縣除了提供激勵獎金，還有進修、考試補助，以及社工國內外觀摩培育等方案，吸引不少年輕的社工，新北市人口多，工作繁重，卻看不到相關福利，留才誘因不足。

李美珍表示，育才方面，新北除了社工助理持續留任，也擴大招募實習生，14個社福中心同步辦理，依過往的經驗，這些社工因為對工作環境較熟悉，留下意願較高。

陳乃瑜質疑，新北年資5年以下社工離職率達38%，「難道找更年輕、更好壓榨的實習生及助理，就能改善社工環境？」市府應檢討為何留不住人。

李美珍回應，新北將向中央爭取都會加給，希望金額比照軍警8000元，久任獎金也即將上路。正討論是否提供租屋補助，也提升職場友善、完善培訓等機制。

「不同縣市案量真的差很多。」新北某社福中心林姓社工指出，新北人口破400萬，每個人都有可能成為被服務對象，對比其他縣市工作量、壓力差很大。林說，菜鳥社工薪資在3至4萬間，北部生活費高，返鄉成為不少人的選擇；若有都會繁重加給及租屋補貼，應該會有感。

另名新北陳姓社工指出，新北案量大，每月新案超過60件，手上還有許多需追蹤的舊案，壓力真的大，若有繁重加給、獎金，也是一種激勵。

社工 離職

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