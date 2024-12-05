腸病毒肆虐頻停課 雙薪家庭陷困境

雙北幼兒園今年已逾2000班次因腸病毒停課，雙薪家庭無奈假不夠請，若找臨時托育額外支出恐破萬，感嘆求助無門，北市擬從友善職場出發，給家長更彈性的照顧假；新北已執行「次分區」停課，避免一次影響太多學生，讓家長疲於奔命。

北市腸病毒流行警訊期是3月至6月、9月至12月共244天，幼兒園、托嬰中心7日內同一班有2人以上得腸病毒就得停課7天，今年截至11月下旬國中以下累計通報2萬1290人次，共有2766班次停課，其中幼兒園1840班次居冠。新北有469班次停課，其中幼兒園停課385班次占大宗。

北市議員汪志冰表示，幼兒園近來因腸病毒疫情平均1至2個月就停課1次，家長面臨首要難題是家庭照顧假不足，有夫妻倆的假全用上仍然不夠；二是經濟負擔沉重，如果找保母到府臨托8小時、市場行情2800元至3200元，每次停課7天，額外支出2萬元；再者是缺乏親友後援支持，工作、家庭兩頭燒。

身兼3寶爸的市長蔣萬安說，老三得過3次腸病毒，班上就得停課，太太必須照顧也很辛苦，雙薪家庭非常困擾；他承諾1個月擬改善計畫，由衛生局主責，邀教育局、社會局和勞動局跨局處討論。

社會局長姚淑文表示，保母照顧腸病毒孩子有感染疑慮，北市願意提供相關服務者低於300人，未來盼中央訂全國統一規範的停課標準，以利資源運用推估；再打造友善職場，是否能給更彈性的照顧假、攜子上班或居家工作照顧，協助解決家長困境。

新北市議員黃淑君說，新北一般臨托行情價再加上餐費，1天8小時至少2000元，如果遇上停課1周恐怕破萬元。社會局建議家長可透過居家服務中心，媒合新北500名居家托育人員在宅臨托。

新北市衛生局指出，新北自11月28日起執行「次分區」停課，將新北市超過20萬人口的11個行政區細分次行政區，以免動輒全區停課影響學生。