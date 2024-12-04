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綠批雙城論壇15年非對等 北市府：為何不告訴中央？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
市府副發言人李政軒。報系資料照
市府副發言人李政軒。報系資料照

台北、上海雙方上午10時共同宣布今年雙城論壇將於12月17日在台北舉辦，北市議員顏若芳指出，蔣萬安說雙方秉持對等尊嚴善意互惠四大原則，但雙城論壇引發不對等、公布期程延遲等爭議，已成「四大謊言」讓雙城論壇淪為奉承大陸的「統戰論壇」雙方不對等已15年。對此，北市府副發言人李政軒反問，為何不告訴中央？

李政軒表示，在中央已經無法跟對岸對話的前提下，議員仍恣意批評市府對雙城論壇所付出的努力，難道民進黨是希望對相關交流進行「戒嚴」？對比昨日民進黨立院黨團的炎上發文，心態令人不寒而慄。

李政軒表示，議員的批評也改變不了雙城論壇是兩岸現在最關鍵的官方對話機制；議員若真的這麼關心兩岸議題，難道不是應該要向中央執政的民進黨多進建言嗎？

李政軒說，市府從以前到現在都說得很清楚，相關的行程安排都會報中央核准，而在中央陸委會此前也公開表達樂見雙城論壇的情況下，議員如有相關建言，為何不告訴中央執政的民進黨？

李政軒指出，若連兩岸間的城市交流，議員都覺得問題重重，同樣標準下，議員是不是在打臉「希望促成兩岸有意義的對話」的蔡英文前總統 ，與提出「台灣願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流」的賴清德總統？

李政軒表示，民主的真諦是對話交流，顏議員卻連對話交流都反對；進步的意義在於台灣人民對於自身民主的信心，顏議員卻要把行之有年、中央也樂見的既有交流機制抹成統戰，民主在哪裡？進步在哪裡？

民進黨 議員 雙城論壇

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