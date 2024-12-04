台中國小師生衝突風波未平！網喊替當事老師發聲 還原過程：學生罵三字經

台中市一名小六生拿軟質球棒打老師，與老師衝突，警方入校園帶學生到派出所引發關注，事件眾說紛紜，教育局長蔣偉民、警察局長李文章今在市議會還原事發經過，有網友自稱該校老師在Dcard發文，還原師生衝突，指學生罵老師三字經等，引起熱議。

蔣偉民說，事件起因是今年3月26日師生衝突，隔天因學生沒有道歉，老師報警，警方進入校園，有經過校方同意、陪同，最大爭議在於學校允許警方帶走學生和老師，而沒有阻止，這個部分要檢討。

李文章說，老師打110報案，警方徵得學務主任同意、全程陪同，當時因警車進校園有學生上體育課，有人建議不要在現場處理，警方不是強行帶走小六生，是現場人員討論出來的辦法。

有網友今在Dcard「國小生用樂樂棒打老師的腳」的留言區PO文，表示要替當事老師發聲，還原老師衝突過程，其貼文被轉發到臉書粉專。

網友PO文表示，3月26日體育課，學生因老師帶樂樂棒球分組有點久，生氣飆罵，老師安撫他，學生回嗆「浪費我時間」，老師提醒要注意態度，卻遭罵三字經。學生因自行練習打完球不想撿，與老師爆口角，拿球棒打老師左大腿，老師擒抱學生到輔導室，並報告學務主任，因沒接到學生的道歉，主動通報校安，下班後到醫院驗傷。

原PO指出，隔天學生在學務主任勸說下，到老師辦公室，但眼睛看著天花板，老師問是來道歉？學生憤怒地說「你也抱傷我」，老師說「你知道你這樣行為依照法令，我是可以報警？」學生怒吼3次「你報啊」，老師就報警。

原PO表示，學生看到警察來了才道歉，警察認為學校有通報校安，必須照程序走，師生就被帶回派出所做筆錄。學生是在少年法庭上向老師道歉；家長投訴教育局、地檢署，老師是事件上了媒體，感到非常沮喪，直呼有難言。